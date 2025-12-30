 स्काईडाइविंग से पेरिस सरप्राइज तक, 2025 के टॉप 8 वायरल ट्रैवल मोमेंट्स सोशल मीडिया पर छाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 सोशल मीडिया पर यात्रा से जुड़े अविस्मरणीय पलों का गवाह बना, जहां रचनात्मकता, भावनाएं और रोमांच ने लाखों यूजर्स को मोहित किया। फ्लाइट में लाइव पोर्ट्रेट से लेकर 71 साल की महिला की स्काईडाइविंग तक ने यात्रा की चाहत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आइए नजर डालते हैं उन 8 यात्रा क्षणों पर जिसने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न सिर्फ धूम मचाई। बल्कि, घूमने-फिरने की प्रेरणा दी।

हवाई यात्रा हवाई यात्रा के दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट का लाइव पोर्ट्रेट बनाते हुए एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें कलाकार के कलाकृति को देखकर अटेंडेंट की सच्ची प्रतिक्रिया वाकई दिल को छू लेने वाली थी। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो की शुरुआत में अटेंडेंट कलाकार आकाश से बातचीत करती हैं, जिसके बाद आकाश अपनी स्केचबुक दिखाते हैं।

मांग के पेरिस यात्रा को बेटी ने किया साकार साल 2025 की शुरुआत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक मां-बेटी की पेरिस यात्रा को दिखाया गया था। बेटी ने अपनी मां के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया था, जहां, मां की जानें की इच्छा थी। इन्फ्लुएंसर क्रिस्टल निकोल (@iamcrystalnicolee) द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में मां की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं और उस नेक काम को दिखाया गया है जिसने यात्रा को यादगार बना दिया।

महिला ने छोटे भाई को पहली बार हवाई यात्रा पर ले गई किसी भी चीज का पहला अनुभव हमेशा यादगार होता है। एक लड़के की पहली हवाई यात्रा किसी सपने के सच होने से कम नहीं थी। जिसे उसकी बड़ी बहन ने पूरा किया। कंटेंट क्रिएटर रिदा थाराना द्वारा शेयर किए गए एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में यह खूबसूरत पल कैद है। क्लिप में, रिदा बताती हैं कि उनका परिवार कूर्ग के एक छोटे से गांव से है, जहां कभी हवाई यात्रा करना असंभव सा लगता था। उसने अपने भाई को मुंबई से दिल्ली की पहली हवाई यात्रा कराकर सपने को साकार किया।

होटल का वीडियो कुछ लोगों को होटल में ठहरना आरामदायक लगता है, जबकि कुछ लोगों को यह असुविधाजनक लगता है। लेकिन एक समस्या दोनों समूहों को जोड़ती है लाइट बंद करना। ज्यादातर लाइटें बंद करने के बाद भी, कुछ लाइटें छिपी रहती हैं या अजीब जगहों पर लगी होती हैं, जिससे यह प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है। मेल ग्रेगरी (@mel__g__) के एक इंस्टाग्राम वीडियो में इस दृश्य को मजेदार तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में वह सोने से पहले लाइटें बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कमरे में और भी जलती हुई लाइटें देखकर यह आसान सा काम एक रोमांचक सफर में बदल जाता है।

दुबई में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग केरल के इडुक्की जिले में इस साल की शुरुआत में एक प्रेरणादायक क्षण देखने को मिला जब 71 वर्षीय लीला जोस ने 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइव करने वाली राज्य की सबसे उम्रदराज महिला होने का गौरव हासिल किया। उन्होंने बई में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग की। जिसका वीडियो वायरल हुआ।

नौकरी छोड़कर यात्रा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर श्वेता और चर्चित ने अपनी नौकरी छोड़कर दुनिया घूमने का सपना साकार कर लिया है। इंस्टाग्राम पोस्ट में इस जोड़े ने बताया कि उन्होंने घुमंतू जीवन शैली अपनाने के लिए छह महीने का ब्रेक लिया है।



भारत में विदेशियों का वीडियो कंटेंट क्रिएटर शिव और लिज ने भारत की छोटी यात्रा के बाद कुछ विदेशियों के व्यवहार पर आधारित एक मजेदार इंस्टाग्राम वीडियो से हलचल मचा दी। इस वीडियो में लिज एक यात्री की भूमिका निभा रही हैं। वह सिर्फ दो दिन के लिए गोवा घूमने के लिए गई थी। इस दौरान जरुरत से ज्यादा उत्साहित दिखती है।