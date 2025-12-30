Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

     स्काईडाइविंग से पेरिस सरप्राइज तक, 2025 के टॉप 8 वायरल ट्रैवल मोमेंट्स सोशल मीडिया पर छाए

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    साल 2025 में सोशल मीडिया पर कई अविस्मरणीय यात्रा पल वायरल हुए, जिन्होंने लाखों यूजर्स को मोहित किया। फ्लाइट में लाइव पोर्ट्रेट, बेटी द्वारा मां की पेर ...और पढ़ें

    Hero Image

    2025 के सबसे वायरल ट्रैवल मोमेंट्स (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 सोशल मीडिया पर यात्रा से जुड़े अविस्मरणीय पलों का गवाह बना, जहां रचनात्मकता, भावनाएं और रोमांच ने लाखों यूजर्स को मोहित किया। फ्लाइट में लाइव पोर्ट्रेट से लेकर 71 साल की महिला की स्काईडाइविंग तक ने यात्रा की चाहत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आइए नजर डालते हैं उन 8 यात्रा क्षणों पर जिसने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न सिर्फ धूम मचाई। बल्कि, घूमने-फिरने की प्रेरणा दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हवाई यात्रा

    हवाई यात्रा के दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट का लाइव पोर्ट्रेट बनाते हुए एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें कलाकार के कलाकृति को देखकर अटेंडेंट की सच्ची प्रतिक्रिया वाकई दिल को छू लेने वाली थी। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो की शुरुआत में अटेंडेंट कलाकार आकाश से बातचीत करती हैं, जिसके बाद आकाश अपनी स्केचबुक दिखाते हैं।

    मांग के पेरिस यात्रा को बेटी ने किया साकार

    साल 2025 की शुरुआत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक मां-बेटी की पेरिस यात्रा को दिखाया गया था। बेटी ने अपनी मां के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया था, जहां, मां की जानें की इच्छा थी। इन्फ्लुएंसर क्रिस्टल निकोल (@iamcrystalnicolee) द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में मां की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं और उस नेक काम को दिखाया गया है जिसने यात्रा को यादगार बना दिया।

    Travel ma beti

     

    महिला ने छोटे भाई को पहली बार हवाई यात्रा पर ले गई

    किसी भी चीज का पहला अनुभव हमेशा यादगार होता है। एक लड़के की पहली हवाई यात्रा किसी सपने के सच होने से कम नहीं थी। जिसे उसकी बड़ी बहन ने पूरा किया। कंटेंट क्रिएटर रिदा थाराना द्वारा शेयर किए गए एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में यह खूबसूरत पल कैद है। क्लिप में, रिदा बताती हैं कि उनका परिवार कूर्ग के एक छोटे से गांव से है, जहां कभी हवाई यात्रा करना असंभव सा लगता था। उसने अपने भाई को मुंबई से दिल्ली की पहली हवाई यात्रा कराकर सपने को साकार किया।

    होटल का वीडियो

    कुछ लोगों को होटल में ठहरना आरामदायक लगता है, जबकि कुछ लोगों को यह असुविधाजनक लगता है। लेकिन एक समस्या दोनों समूहों को जोड़ती है लाइट बंद करना। ज्यादातर लाइटें बंद करने के बाद भी, कुछ लाइटें छिपी रहती हैं या अजीब जगहों पर लगी होती हैं, जिससे यह प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है। मेल ग्रेगरी (@mel__g__) के एक इंस्टाग्राम वीडियो में इस दृश्य को मजेदार तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में वह सोने से पहले लाइटें बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कमरे में और भी जलती हुई लाइटें देखकर यह आसान सा काम एक रोमांचक सफर में बदल जाता है।

    Travel holtle

    दुबई में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग

    केरल के इडुक्की जिले में इस साल की शुरुआत में एक प्रेरणादायक क्षण देखने को मिला जब 71 वर्षीय लीला जोस ने 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइव करने वाली राज्य की सबसे उम्रदराज महिला होने का गौरव हासिल किया। उन्होंने बई में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग की। जिसका वीडियो वायरल हुआ।

    Travel dubai

    नौकरी छोड़कर यात्रा

    ट्रैवल इन्फ्लुएंसर श्वेता और चर्चित ने अपनी नौकरी छोड़कर दुनिया घूमने का सपना साकार कर लिया है। इंस्टाग्राम पोस्ट में इस जोड़े ने बताया कि उन्होंने घुमंतू जीवन शैली अपनाने के लिए छह महीने का ब्रेक लिया है।


    भारत में विदेशियों का वीडियो

    कंटेंट क्रिएटर शिव और लिज ने भारत की छोटी यात्रा के बाद कुछ विदेशियों के व्यवहार पर आधारित एक मजेदार इंस्टाग्राम वीडियो से हलचल मचा दी। इस वीडियो में लिज एक यात्री की भूमिका निभा रही हैं। वह सिर्फ दो दिन के लिए गोवा घूमने के लिए गई थी। इस दौरान जरुरत से ज्यादा उत्साहित दिखती है।

    Travel goa

    ड्रोन ने चीन की महान दीवार पर भोजन पहुंचाया

    इस साल का सबसे चौंकाने वाले यात्रा अनुभवों में से एक चीन की महान दीवार से जुड़ा है। इसके एक वायरल वीडियो में न के जरिए खाना डिलीवर होते दिखाया गया है। इस वीडियो में बडलिंग खंड में ट्रेकिंग कर रहे एक पर्यटक को ड्रोन डिलीवरी सेवा का उपयोग करके सबवे का खाना ऑर्डर करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में ड्रोन को निर्धारित पैड पर उतरते और सफलतापूर्वक खाना डिलीवर करते हुए दिखाया गया है।