Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुंबई में झमाझम बारिश से हुआ नए साल का स्वागत, दिल्ली में भी बरस सकते हैं बादल; पढ़ें IMD का अपडेट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:01 AM (IST)

    नए साल 2026 के पहले दिन उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मुंबई में हल्की बारिश हुई, जिससे प्रदूषण कम हुआ। दि ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल 2026 के पहले दिन उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी। (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल के पहले दिन उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिला है। वहीं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में साल के पहले दिन बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को देश के बड़े हिस्सों में शीतलहर, घना कोहरा और तापमान में तेजी से गिरावट देखी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईएमडी ने बताया कि नए साल 2026 के पहले दिन मुंबई में सुबह-सुबह हल्की बारिश हुई। इधर, दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर पिछले छह सालों में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं, ठंड की लहर राजस्थान में भी चली। कड़ाके की ठंड देखते हुए असम के गुवाहाटी में स्कूल बंद कर दिए गए।

    Weather UpdaukySFbn (4)

    दिल्ली का सबसे ठंडा दिन

    भारत मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार 31 दिसंबर को पिछले छह सालों में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा। विभाग ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को दिल्ली में सामान्य तापमान से काफी नीचे रहा।

    मौसम अधिकारियों ने बताया कि ऐसी ठंडे दिन की स्थिति तब होती है जब दिन और रात दोनों का तापमान औसत से काफी कम रहता है, और IMD के अनुसार, यह ट्रेंड जनवरी की शुरुआत तक जारी रहने की उम्मीद है। शाम के समय शहर के कई हिस्सों में हल्की धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई, जिससे यात्रा की स्थिति प्रभावित हुई। विभाग के अनुसार, आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 

    झारखंड में तापमान में लगातार गिरावट

    बता दें कि इस समय पूर्वी भारत भी कड़ाके की चपेट में है। आईएमडी के नए बुलेटिन के अनुसार, झारखंड में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई, जिससे कई जिलों में विजिबिलिटी खतरनाक रूप से कम हो गई, जबकि कुछ जगहों पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया।

    Weather UpdaukySFbn (3)

    गुवाहाटी में विद्यालयों में की गई छु्ट्टी

    पूर्वोत्तर के हिस्सों में भी तापमान में भारी कमी देखने को मिल रही है। अचानक तापमान में आई गिरावट के कारण अधिकारियों ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बादल छाए रहने, रुक-रुक कर बूंदाबांदी और ठंडी हवा ने रहने की स्थिति को मुश्किल बना दिया, जिससे लोगों को आग जलाने और भारी सर्दियों के कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ा।

    Weather UpdaukySFbn (2)

    मुंबई में साल के पहले दिन हुई बारिश

    महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में साल के पहले दिन बारिश हुई। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुंबई के वालकेश्वर और लोअर परेल इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे प्रदूषण का स्तर कम हुआ। नए साल पर हुई ये बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है।

     

     

    राजस्थान में तापमान में गिरावट

    राजस्थान में कड़ाके ठंड का सितम जारी है। राजस्थान का करौरी जिला सबसे अधिक ठंडा स्थान रहा। पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जबकि जयपुर और जोधपुर में भी सामान्य से ज़्यादा ठंडी रातें रहीं। 1 से 3 जनवरी के बीच उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के बड़े हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की भी उम्मीद है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- Punjab Weather: पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, पटियाला में पारा लुढ़का, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

    यह भी पढ़ें- Himachal News: हिमाचल में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड, शिमला-ऊना और कांगड़ा में लुढ़का पारा, जानें कैसा है मौसम