मुंबई में झमाझम बारिश से हुआ नए साल का स्वागत, दिल्ली में भी बरस सकते हैं बादल; पढ़ें IMD का अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल के पहले दिन उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिला है। वहीं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में साल के पहले दिन बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को देश के बड़े हिस्सों में शीतलहर, घना कोहरा और तापमान में तेजी से गिरावट देखी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आईएमडी ने बताया कि नए साल 2026 के पहले दिन मुंबई में सुबह-सुबह हल्की बारिश हुई। इधर, दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर पिछले छह सालों में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं, ठंड की लहर राजस्थान में भी चली। कड़ाके की ठंड देखते हुए असम के गुवाहाटी में स्कूल बंद कर दिए गए।

दिल्ली का सबसे ठंडा दिन भारत मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार 31 दिसंबर को पिछले छह सालों में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा। विभाग ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को दिल्ली में सामान्य तापमान से काफी नीचे रहा।

मौसम अधिकारियों ने बताया कि ऐसी ठंडे दिन की स्थिति तब होती है जब दिन और रात दोनों का तापमान औसत से काफी कम रहता है, और IMD के अनुसार, यह ट्रेंड जनवरी की शुरुआत तक जारी रहने की उम्मीद है। शाम के समय शहर के कई हिस्सों में हल्की धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई, जिससे यात्रा की स्थिति प्रभावित हुई। विभाग के अनुसार, आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।

झारखंड में तापमान में लगातार गिरावट बता दें कि इस समय पूर्वी भारत भी कड़ाके की चपेट में है। आईएमडी के नए बुलेटिन के अनुसार, झारखंड में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई, जिससे कई जिलों में विजिबिलिटी खतरनाक रूप से कम हो गई, जबकि कुछ जगहों पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया।

गुवाहाटी में विद्यालयों में की गई छु्ट्टी पूर्वोत्तर के हिस्सों में भी तापमान में भारी कमी देखने को मिल रही है। अचानक तापमान में आई गिरावट के कारण अधिकारियों ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बादल छाए रहने, रुक-रुक कर बूंदाबांदी और ठंडी हवा ने रहने की स्थिति को मुश्किल बना दिया, जिससे लोगों को आग जलाने और भारी सर्दियों के कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ा।