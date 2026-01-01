Language
    Punjab Weather: पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, पटियाला में पारा लुढ़का, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

    By Balwinderpal Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:40 AM (IST)

    एक्यूआई और मौसमएक्यूआई और मौसममंडी गोबिंदगढ़ 139पटियाला 127--------------------------------------------मौसमबुधवार का तापमान अधिकतम तापमान 14.3न्यूनतम ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंजाब में कड़ाके की ठंड जारी है, पटियाला में अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 139 और पटियाला में AQI 127 है।

    पटियाला में अधिकतम तापमान 14.3 और न्यूनतम तापमान 7.2 रहा। अधिकतम आर्द्रता 96 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 60 फीसदी रही। सूर्योदय 7.19 बजे और सूर्यास्त 17.34 बजे हुआ। बादल छाए रह सकते हैं, ठंड बढ़ेगी।

