Punjab Weather: पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, पटियाला में पारा लुढ़का, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम
एक्यूआई और मौसमएक्यूआई और मौसममंडी गोबिंदगढ़ 139पटियाला 127--------------------------------------------मौसमबुधवार का तापमान अधिकतम तापमान 14.3न्यूनतम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 139 और पटियाला में AQI 127 है।
पटियाला में अधिकतम तापमान 14.3 और न्यूनतम तापमान 7.2 रहा। अधिकतम आर्द्रता 96 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 60 फीसदी रही। सूर्योदय 7.19 बजे और सूर्यास्त 17.34 बजे हुआ। बादल छाए रह सकते हैं, ठंड बढ़ेगी।
