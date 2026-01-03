आखिरकार 5 साल बाद रिलीज हुआ 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' का सत्यम स्कैम एपिसोड, Netflix ने किया स्ट्रीम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। करीब पांच साल की कानूनी लड़ाई के बाद Netflix ने आखिरकार अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बैड बॉय बिलियनेयर्स: इंडिया का सत्यम स्कैम एपिसोड स्ट्रीम कर दिया है। हैदराबाद की एक सिविल कोर्ट ने इसके रिलीज पर रोक हटा दी।

यह एपिसोड, जिसमें सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के संस्थापक बी रामलिंगा राजू की कहानी है। हैदराबाद की सिविल कोर्ट ने 2020 के उस आदेश पर पलटते हुए, इसके रिलीज को मंजूरी दे दी, जिसने 2020 से Netflix को इसे दिखाने से रोक रखा था।

बैड बॉय बिलियनेयर्स: इंडिया अक्टूबर 2020 में Netflix पर विवादास्पद बिजनेसमैन विजय माल्या, नीरव मोदी और सुब्रत रॉय पर एपिसोड के साथ प्रीमियर हुआ था। हालांकि, चौथा एपिसोड जिसका टाइटल राइडिंग द टाइगर था और जो सत्यम अकाउंटिंग फ्रॉड पर केंद्रित था, उसे रोक दिया गया था क्योंकि रामलिंगा राजू ने हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में मानहानि और निजता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए केस दायर किया था।

2020 में कोर्ट ने लगाई थी रोक सितंबर 2020 में, कोर्ट ने एपिसोड की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी। बाद में Netflix तेलंगाना हाई कोर्ट गया, जिसने निचली अदालत को मामले की सुनवाई करने और आदेश पारित करने का निर्देश दिया। सिविल मुकदमा लंबित रहने के दौरान यह रोक कई सालों तक जारी रही।

रोक हटने के बाद Netflix ने एपिसोड किया जारी अब रोक हटाए जाने के बाद, Netflix ने एपिसोड जारी कर दिया है, हालांकि राजू द्वारा दायर मानहानि का मुकदमा अभी भी लंबित है और इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

एपिसोड में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की कहानी यह एपिसोड सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के उदय और पतन की कहानी बताता है, जो कभी भारत की अग्रणी IT फर्मों में से एक थी और 2009 के अकाउंटिंग फ्रॉड की कहानी को फिर से दिखाता है जिसने कॉर्पोरेट सेक्टर को हिला दिया था।

कंपनी के बोर्ड को लिखे एक पत्र में, राजू ने कई सालों तक खातों में हेरफेर करने और राजस्व, लाभ और नकदी शेष को बढ़ाने की बात कबूल की थी, जिससे भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटालों में से एक हुआ और नियामक सुधारों को बढ़ावा मिला।