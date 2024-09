डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। Why is There No Minimum Educational Qualification for MPs and MLAs: हाल में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सांसदों और विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की जानी चाहिए। इससे पहले, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों एवं विधायकों पर एक फैसले में कहा था कि न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस बात के लिए अफसोस जताया था कि संविधान में विधायिका के सदस्यों के लिए शैक्षिक योग्यता तय नहीं की गई है।

चलिए हम हम इस मुद्दे पर कई नजरिये से गौर कर लेते हैं। पहला, इस तरह की योग्यता तय न करने के कारण क्या हैं? क्या ये कारण आज भी वैध हैं? विश्व के दूसरे देशों में क्या होता है? वर्तमान लोकसभा में कितने सांसद शिक्षित हैं?