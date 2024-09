AAP Haryana Candidates List: 'आप' ने जारी की 20 उम्मीदवारों की पहली सूची, जानिए कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

वहीं, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा, बादली से रणवीर गुलिया, बेरी से सोनू अहलावत शेरिया, महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, नरनौल से रविंद्र मात्रू, बादशाहपुर से बीर सिंह सरपंच, सोहना से धर्मेंद्र खतना और बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार को टिकट दिया है।

Aam Aadmi Party (AAP) releases first list of 20 candidates for Haryana Assembly Elections pic.twitter.com/CBkbRtjW2z— ANI (@ANI) September 9, 2024