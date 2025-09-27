NASA-ISRO निसार उपग्रह पहली तस्वीरें जारी, अमेरिका के जंगल-टापुओं का दिखा विस्तृत विवरण

नासा-इसरो के संयुक्त उपग्रह निसार से प्राप्त पहली तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें अमेरिका के जंगल जलमार्ग द्वीप वेटलैंड और खेतों की तस्वीरें शामिल हैं। 30 जुलाई को प्रक्षेपित यह उपग्रह नासा और इसरो द्वारा विकसित सबसे उन्नत रडार प्रणाली है। इससे प्राप्त डाटा भूमि और बर्फ की सतहों में बदलाव का अध्ययन करने में सहायता करेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नासा-इसरो के संयुक्त उपग्रह निसार से प्राप्त पहली तस्वीरें जारी हुई हैं। इसमें अमेरिका के जंगल, संकरे जलमार्ग, छोटे द्वीप, वेटलैंड और खेतों की तस्वीरें शामिल हैं। नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह को 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये तस्वीरें नासा और इसरो द्वारा प्रक्षेपित अब तक की सबसे उन्नत रडार प्रणाली के लिए सैकड़ों विज्ञानियों और इंजीनियरों की वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है।ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि एल-बैंड एसएआर किस प्रकार पता लगा सकता है कि प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार का भू-आवरण मौजूद है।

किसमें मिलेगी सहायता? यह क्षमता वन और वेटलैंड पारिस्थितिकी प्रणालियों के लाभ और हानि की निगरानी के लिए और दुनिया भर में फसलों की प्रगति पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे प्राप्त डाटा भूमि और बर्फ की सतहों में बदलाव का विस्तार से अध्ययन करने में सहायता करेगा।

साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और अन्य चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। एल-बैंड प्रणाली 10 इंच (25 सेंटीमीटर) वेवलेंथ का उपयोग करती है जो इसके सिग्नल को कैनोपी में प्रवेश करने और मिट्टी की नमी और बर्फ की सतहों की गति को इंच के अंश तक मापने में सक्षम बनाती है।