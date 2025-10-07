Language
    'आज ही के दिन मैंने...', पीएम मोदी के गवर्नेंस की सिल्वर जुबली; खुद बताया क्यों खास है 7 अक्टूबर

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार आज के दिन ही शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक वे लगातार देश के संवैधानिक पदों पर बने हुए हैं। 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम और फिर तीन बार से प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली शपथ को याद करते हुए कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं।

    पीएम मोदी के गवर्नेंस की सिल्वर जुबली।

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। आज से ठीक 24 साल पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे। ये पहला मौका था, जब मोदी ने सरकार की कमान संभाली थी। तब से आज तक वह देश के संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। 2001 से 2014 तक पर वह गुजरात के सीएम रहे, इसके बाद वह तीन बार से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं।

    अपनी इस 25 साल की यात्रा को पीएम मोदी ने याद किया है। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट कर अपनी पहली शपथ लेने की याद को ताजा किया है। इसके साथ अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद के साथ वह सरकार के प्रमुख के रूप में 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।

    पीएम मोदी ने याद की अपनी पहली शपथ

    पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2001 में आज ही के दिन, मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद से, मैं सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। भारत की जनता के प्रति मेरी कृतज्ञता। इन सभी वर्षों में, मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएँ और इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें जिसने हम सभी का पालन-पोषण किया है।

    उन्होंने आगे लिखा कि मेरी पार्टी ने मुझे बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। उसी वर्ष राज्य एक भीषण भूकंप से जूझ रहा था। पिछले वर्षों में एक महाचक्रवात, लगातार सूखे और राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी। इन चुनौतियों ने जनता की सेवा करने और नए जोश और आशा के साथ गुजरात के पुनर्निर्माण के संकल्प को और मजबूत किया।

    प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां की इस बात को किया याद

    पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो मुझे याद है कि मेरी मां ने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारे काम की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं बस दो चीजें चाहती हूं। पहला, तुम हमेशा गरीबों के लिए काम करोगे और दूसरा, तुम कभी रिश्वत नहीं लोगे। मैंने लोगों से यह भी कहा था कि मैं जो भी करूंगा, वो नेक इरादे से करूंगा और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के विजन से प्रेरित रहूंगा।

    गुजरात के साथ देश ने किया विकास

    पीएम मोदी ने लिखा कि ये 25 साल कई अनुभवों से भरे रहे हैं। साथ मिलकर हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब ऐसा माना जाता था कि गुजरात अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसानों समेत आम नागरिक बिजली और पानी की कमी की शिकायत करते थे। कृषि मंदी की चपेट में थी और औद्योगिक विकास ठप था। तब से, हम सभी ने मिलकर गुजरात को सुशासन का केंद्र बनाने के लिए काम किया।

    2014 में पहली बार पीएम बने मोदी

    प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि साल 2013 में मुझे लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया। उन दिनों, देश विश्वास और शासन के संकट से जूझ रहा था। तत्कालीन यूपीए सरकार भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और नीतिगत पंगुता के सबसे बुरे रूप का पर्याय बन चुकी थी। भारत को वैश्विक व्यवस्था में एक कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन, भारत की जनता की सूझबूझ ने हमारे गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिलाया और यह भी सुनिश्चित किया कि हमारी पार्टी को तीन दशकों के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत मिले।

    पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया धन्यवाद

    प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं एक बार फिर भारत की जनता को उनके निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने प्रिय राष्ट्र की सेवा करना सर्वोच्च सम्मान है, एक ऐसा कर्तव्य जो मुझे कृतज्ञता और उद्देश्य से भर देता है। हमारे संविधान के मूल्यों को अपना निरंतर मार्गदर्शक मानते हुए, मैं आने वाले समय में विकसित भारत के हमारे सामूहिक स्वप्न को साकार करने के लिए और भी अधिक परिश्रम करूँगा।

