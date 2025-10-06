'यह हर भारतीय के लिए अपमानजनक', SC में CJI पर फेंका गया जूता; पीएम मोदी ने दी तीखी प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना हर भारतीय को क्रोधित करने वाली है और समाज में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक वरिष्ठ वकील ने सुनवाई के दौरान जूता फेंका लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश पर हुा हमला हर भारतीय को आक्रोशित करने वाला है। ऐसे निंदनीय कार्यों के लिए हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है।" सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ वकील ने जूता फेंक दिया।

बेंच पर मौजूद थे CJI जूता बेंच तक नहीं पहुंचा और तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। घटना के समय मुख्य न्यायाधीश गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन बेंच पर मौजूद थे। CJI गवई ने बेहद शांत प्रतिक्रिया दी और अदालत में मौजूद वकीलों व कर्मचारियों से कहा, "इससे ध्यान मत भटकाइए। हम विचलित नहीं हैं। ऐसी बातें हमें प्रभावित नहीं करती।" उनकी इस शांति और संयम की सभी ने सराहना की।