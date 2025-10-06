अब लेट नहीं होंगी ट्रेनें... रेलवे ने सभी DRM को दिए सख्त निर्देश, रियल टाइम होगी निगरानी

त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन पर सख्ती बढ़ा दी है। इन ट्रेनों की समय पर निगरानी की जाएगी जिसकी सीधी जिम्मेदारी डीआरएम को दी गई है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि विशेष ट्रेनें देरी से न चलें और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।

जागरण, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन को लेकर सख्ती बरती है। अब इन ट्रेनों को समय पर संचालन की प्रतिदिन निगरानी होगी। इसकी सीधी जिम्मेदारी मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हाल में विशेष ट्रेनें देर से न चलें। इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। रेलवे में लंबे समय से यह धारणा रही है कि विशेष ट्रेनों की निगरानी सामान्य मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह नहीं होती है। इसके चलते ये ट्रेनें अक्सर देरी से चलती हैं। यात्रियों को इससे असुविधा झेलनी पड़ती है।

सभी डीआरएम को दिए गए निर्देश अब रेलवे इस स्थिति को बदलने की दिशा में कदम उठा रहा है। रेलवे बोर्ड ने सभी डीआरएम को निर्देश दिया है कि वे स्वयं इन ट्रेनों की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि ट्रेनें निर्धारित समय पर चलें। रेलवे बोर्ड के अनुसार रेल भवन में बने वॉर रूम से सभी विशेष ट्रेनों की वास्तविक समय (रियल टाइम) में निगरानी की जाएगी।

सभी प्रमुख मार्गों पर विशेष ट्रेनों की समयपालन दर पर भी नजर रखी जाएगी। अगर कोई मेल या एक्सप्रेस ट्रेन पहले से देरी से किसी नए मंडल के अधीन आती है तो संबंधित मंडल को हरसंभव प्रयास करना होगा कि वह आगे का विलंब कम करे, न कि बढ़ाए। इस बिंदु को अब प्रत्येक मंडल के प्रदर्शन मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा।