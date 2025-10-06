Diwali Chhath Trains List: दिपावली-छठ पर धनबाद-गोमो होकर दौड़ेंगी 53 स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी की लिस्ट
दुर्गा पूजा के बाद दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। इस भीड़ को कम करने के लिए रेलवे 53 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें से कुछ ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं और कुछ इस महीने शुरू होंगी। छठ पूजा के लिए दिल्ली मुंबई गुजरात और दक्षिण भारत से विशेष ट्रेनें चलेंगी। अकेले धनबाद से अलग-अलग शहरों के लिए 18 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गाेत्सव के बाद अब दिपावली और छठ को लेकर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर इस बार 53 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इनमें कुछ ट्रेनों की सेवा बहाल हो गई हैं। कुछ ट्रेनें इसी माह के अलग-अलग दिनों में चलेंगी।
विशेष रूप से छठ की भीड़ को लेकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चंडीगढ़ समेत दक्षिण भारत से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। केवल धनबाद से अलग-अलग शहरों के लिए 18 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।
22 से 25 अक्टूबर तक बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल
25 अक्टूबर से नहाय-खाय के साथ छठ पर्व शुरू होगा। इस वजह से 22 अक्टूबर से ही बिहार जानेवाली ट्रेनों में लंबी वेटिंगलिस्ट है।
धनबाद से पटना जानेवाली गंगा-दाोदर एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, राउरकेला-जयनगर, रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, रांची-गोड्डा एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस से लेकर सुबह चलने वाली धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की सीटें भी 25 अक्टूबर तक फुल हैं।इन ट्रेनों के यात्रियों के लिए अब तत्काल ही एकमात्र विकल्प है।
धनबाद से चलने व गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनें
- 03309 धनबाद-दिल्ली एसी स्पेशल मंगलवार व शनिवार 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक
- 03310 दिल्ली-धनबाद एसी स्पेशल बुधवार व रविवार 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक
- 06563 यशवंतपुर-धनबाद स्पेशल शनिवार 27 दिसंबर तक
- 06564 धनबाद-यशवंतपुर स्पेशल सोमवार 29 दिसंबर तक
- 03379 धनबाद-लोकमान्य तिलक स्पेशल मंगलवार दो दिसंबर तक
- 03380 लोकमान्य तिलक-धनबाद स्पेशल गुरुवार चार दिसंबर तक
- 03311 धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल मंगलवार व शुक्रवार 28 नवंबर तक
- 03312 चंडीगढ़-धनबाद स्पेशल गुरुवार व रविवार 30 नवंबर तक
- 08875 इतवारी-धनबाद स्पेशल 17 अक्टूबर
- 08876 धनबाद-इतवारी स्पेशल 18 अक्टूबर
- 04455 धनबाद-नई दिल्ली स्पेशल दो दिसंबर तक
- 04456 नई दिल्ली-धनबाद स्पेशल 30 नवंबर तक
- 06063 कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल शुक्रवार 28 नवंबर तक
- 06064 धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल सोमवार दो दिसंबर तक
- 03677 धनबाद-गोरखपुर स्पेशल रविवार 30 नवंबर तक
- 03678 गोरखपुर-धनबाद स्पेशल सोमवार एक दिसंबर तक
- 09039 उधना-धनबाद स्पेशल शुक्रवार 26 दिसंबर तक
- 09040 धनबाद-उधना स्पेशल रविवार 28 दिसंबर तक
- 04451 हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल 20 दिसंबर तक
- 04452 नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल 19 दिसंबर तक
- 06055 पोत्तनूर-बरौनी स्पेशल शनिवार 29 नवंबर तक
- 06056 बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल मंगलवार दो दिसंबर तक
- 01145 मुंबई-आसनसोल स्पेशल सोमवार छह अक्टूबर से 10 नवंबर तक
- 01146 आसनसोल-मुंबई स्पेशल बुधवार आठ अक्टूबर से 12 नवंबर तक
- 04312 योग नगरी ऋषिकेश-सियालदह स्पेशल शनिवार 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक
- 04311 सियालदह-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल सोमवार 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक
- 04214 लखनऊ-टाटा स्पेशल बुधवार व शुक्रवार 28 नवंबर तक
- 04213 टाटा-लखनऊ स्पेशल गुरुवार व शनिवार 29 नवंबर तक
- 07005 चर्लपल्ली-रक्सौल स्पेशल सोमवार 24 नवंबर तक
- 07006 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल गुरुवार 27 नवंबर तक
- 07052 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल मंगलवार दो दिसंबर तक
- 07051 चर्लपल्ली-रक्सौल स्पेशल शनिवार 29 नवंबर तक
- 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल सोमवार व बुधवार 31 दिसंबर तक
- 07255 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल बुधवार 31 दिसंबर तक
- 07256 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल शुक्रवार दो जनवरी तक
- 08795 दुर्ग-पटना स्पेशल 19 अक्टूबर
- 08796 पटना-दुर्ग स्पेशल 20 अक्टूबर
- 08897 गोंदिया-पटना स्पेशल 23 व 24 अक्टूबर
- 08898 पटना-गोंदिया स्पेशल 24 व 25 अक्टूबर
- 09437 गांधीधाम-सियालदह स्पेशल बुधवार 12 नवंबर तक
- 09438 सियालदह-गांधीधाम स्पेशल शनिवार 15 नवंबर तक
- 08869 इतवारी-जयनगर स्पेशल 16 अक्टूबर से छह नवंबर तक
- 08870 जयनगर-इतवारी स्पेशल 18 अक्टूबर से आठ नवंबर तक
- 08640 रांची-आरा स्पेशल रविवार दो नवंबर तक
- 08639 आरा-रांची स्पेशल सोमवार तीन नवंबर तक
- 08105 रांची-जयनगर स्पेशल शनिवार 18 अक्टूबर से एक नवंबर तक
- 08106 जयनगर-रांची स्पेशल रविवार 19 अक्टूबर से दो नवंबर तक
- 08626 रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल शुक्रवार 17 से 31 अक्टूबर तक
- 08625 पूर्णिया कोर्ट-रांची स्पेशल शनिवार 18 अक्टूबर से एक नवंबर तक
- 08621 रांची-कामाख्या स्पेशल शनिवार एक नवंबर तक
- 08622 कामाख्या-रांची स्पेशल सोमवार तीन नवंबर तक
- 08629 रांची-गोरखपुर स्पेशल 18 अक्टूबर से एक नवंबर तक
- 08630 गोरखपुर-रांची स्पेशल रविवार 19 अक्टूबर से दो नवंबर
