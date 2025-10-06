Diwali Chhath Trains List: दिपावली-छठ पर धनबाद-गोमो होकर दौड़ेंगी 53 स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी की लिस्ट

जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गाेत्सव के बाद अब दिपावली और छठ को लेकर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर इस बार 53 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इनमें कुछ ट्रेनों की सेवा बहाल हो गई हैं। कुछ ट्रेनें इसी माह के अलग-अलग दिनों में चलेंगी।

विशेष रूप से छठ की भीड़ को लेकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चंडीगढ़ समेत दक्षिण भारत से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। केवल धनबाद से अलग-अलग शहरों के लिए 18 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।

22 से 25 अक्टूबर तक बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल

25 अक्टूबर से नहाय-खाय के साथ छठ पर्व शुरू होगा। इस वजह से 22 अक्टूबर से ही बिहार जानेवाली ट्रेनों में लंबी वेटिंगलिस्ट है।

धनबाद से पटना जानेवाली गंगा-दाोदर एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, राउरकेला-जयनगर, रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, रांची-गोड्डा एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस से लेकर सुबह चलने वाली धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की सीटें भी 25 अक्टूबर तक फुल हैं।इन ट्रेनों के यात्रियों के लिए अब तत्काल ही एकमात्र विकल्प है।