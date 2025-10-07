'अगर ये बता देते तो उनकी पोल और खुल जाती', कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की लेकिन इस प्रक्रिया पर विवाद जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग यह बताने में विफल रहा कि मतदाता सूची से कितने विदेशियों के नाम हटाए गए। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीते दिन चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी है। हालांकि, SIR पर विवाद अभी भी जारी है। विपक्ष लगातार इसपर सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है।
जयराम रमेश का कहना है कि चुनाव आयोग में इतना साहस नहीं है कि वो सभी को बता सकें कि SIR के दौरान बिहार की मतदाता सूची से कितने विदेशियों का नाम हटाया गया है?
कांग्रेस नेता ने क्या कहा?
कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अनुसार, "अगर चुनाव आयोग ने बताया होता कि मतदाता सूची से कितने गैर-नागरिकों को निकाला गया है, तो स्थिति और भी ज्यादा साफ हो जाती।"
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अंग्रेजी अखबार का संपादकीय शेयर करते हुए कहा, "इससे पता चलता है कि बिहार में SIR करवाने के बावजूद चुनाव आयोग पूर्णता, समानता और सटीकता के पहलुओं पर फेल हो गया है।"
SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज SIR पर सुनवाई करेगा। इससे पहले 8 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि SIR प्रक्रिया में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए।
चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं की फाइनल सूची जारी की थी। इसके अनुसार, बिहार में 24 जून 2025 तक 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनकी संख्या पहले 7.89 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया था कि ड्राफ्ट लिस्ट से 65 लाख मतदाता हटाए गए हैं। ऐसे में 1 अगस्त 2025 तक ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर्स की संख्या 7.24 करोड़ थी।
(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
