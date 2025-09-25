बंगाल में क्यों दुर्घटना का शिकार हुई सिकंदराबाद-शालीमार ट्रेन? जांच में हुआ बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे की जांच में पता चला कि नवंबर 2024 में बंगाल के नालपुर स्टेशन पर तीन दशक से अधिक पुराने सिग्नल सिस्टम के कारण सिकंदराबाद-शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी। जांच से सिग्नलिंग प्रणाली का खराब रखरखाव भी उजागर हुआ।

घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों ने कहा था कि जब ट्रेन का इंजन मेन लाइन पर चल रहा था और ट्रैक बदलने वाले प्वाइंट (प्वाइंट संख्या 26) को पार कर रहा था, तभी इंटरलॉकिंग सिस्टम को अचानक दिए गए कमांड के कारण ट्रेन के कोच दूसरी लाइन की ओर मुड़ गए, जिससे तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ।