25 वर्षीय शादीशुदा महिला ने 44 साल के बॉयफ्रेंड को बुलाया घर, मिठाई देने के बहाने काट दिया प्राइवेट पार्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। 25 साल की एक शादी-शुदा महिला ने अपने लवर को 31 दिसंबर की शाम घर बुलाया। महिला का ये लवर भी शादी-शुदा था। हैरानी की बात ये है कि महिला ने मिठाई खिलाने के बहाने जिस लवर को घर बुलाया था, इसके बदले महिला ने उस शख्स का प्राइवेट पार्ट काट दिया। इस घटना के बाद वह 44 वर्षीय व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है।

महिला ने लवर का काटा प्राइवेट पार्ट 25 वर्षीय महिला ने 31 दिसंबर की शाम इस घटना अंजाम दिया। महिला ने अपने लवर को घर बुलाया और उसके प्राइवेट पार्ट पर धारदार चाकू से हमला किया। इस घटना के बाद व्यक्ति मुंबई के सायन अस्पताल में भर्ती है। वहीं इस मामले में आरोपी महिला फरार चल रही है।

पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि इन दोनों के बीच रिश्तेदारी भी थी। आरोपी महिला कथित तौर पर पीड़ित पुरुष की बहन की भाभी है। वहीं इन दोनों के बीच पिछले छह से सात साल से कथित तौर पर प्रेम संबंध चल रहा था।