Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले उंगली काटी फिर कलाई को किया अलग... महाराष्ट्र में दो नाबालिग बेटों के सामने पिता की हत्या

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:49 PM (IST)

    मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना में शफीक नामक एक व्यक्ति की उसके दो नाबालिग बच्चों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसकी उंगलियां काट दीं और दाहिनी कलाई भी अलग कर दी। माना जा रहा है कि हत्या व्यापारिक रंजिश के चलते हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जिनमें मुख्य संदिग्ध मुजीब डॉन भी शामिल है। जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    महाराष्ट्र में दो नाबालिग बेटों के सामने पिता की हत्या।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति की निर्मम हत्या उसके दो नाबालिग बच्चों के सामने कर दी गई। इतना ही नहीं, हमलावरों ने व्यक्ति की उंगलियां भी काट लीं और दाहिनी कलाई भी अलग कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माना जा रहा है कि ये हत्या कथित तौर पर पुराने व्यापारिक रंजिश के कारण की गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार, व्यक्ति अपने तीन साल और एक 13 साल के बच्चे के साथ कहीं जा रहा था, इसी दौरान कुछ हमलावरों ने हमला किया और युवक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान शफीक के तौर पर हुई है।

    कहां की है घटना?

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, ये घटना छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के पास हुई। पीड़ित अपने बेटों के साथ घर से बाहर गया था। सिल्क मिल कॉलेनी में जाने के दौरान शख्स के ऑटो को एक कार ने रोक लिया। इस कार में से कुछ लोग निकले और ऑटो चला रहे व्यक्ति को घसीटकर बाहर लेकर गए।

    हमलावरों ने शफीक को इस दौरान पहले मारा, फिर हथियार से उसके ऊपर हमला किया। इस दौरान शफीक ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। हमलावरों ने उसकी उंगलियां काट दीं, उसकी दाहिनी कलाई काट दी और उसके सिर और गर्दन पर कई वार किए। बाद में घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए।

    जांचमें जुटी पुलिस

    पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शक जताया है कि गैस के कारोबार को लेकर पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई। पुलिस ने तुरंत ही नौ घंटे के भीतर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मुख्य संदिग्ध मुजीब डॉन के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए दो अन्य व्यक्ति मुजीब के भाई सद्दाम हुसैन मोइनुद्दीन और उसके बहनोई शेख इरफान शेख सुलेमान हैं।

    यह भी पढ़ें: मैंने अपनी अपनी आंखें खोईं, दुनिया आगे बढ़ गई हम नहीं', पीड़ित संतोष को आज भी है न्याय का इंतजार

    यह भी पढ़ें: 'बाढ़ पीड़ितों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी उठाएगी शिवसेना', शिंदे बोले- किसानों को पूरी मदद पहुंचाएंगे