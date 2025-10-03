पहले उंगली काटी फिर कलाई को किया अलग... महाराष्ट्र में दो नाबालिग बेटों के सामने पिता की हत्या

मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना में शफीक नामक एक व्यक्ति की उसके दो नाबालिग बच्चों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसकी उंगलियां काट दीं और दाहिनी कलाई भी अलग कर दी। माना जा रहा है कि हत्या व्यापारिक रंजिश के चलते हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जिनमें मुख्य संदिग्ध मुजीब डॉन भी शामिल है। जांच जारी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति की निर्मम हत्या उसके दो नाबालिग बच्चों के सामने कर दी गई। इतना ही नहीं, हमलावरों ने व्यक्ति की उंगलियां भी काट लीं और दाहिनी कलाई भी अलग कर दी।

माना जा रहा है कि ये हत्या कथित तौर पर पुराने व्यापारिक रंजिश के कारण की गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार, व्यक्ति अपने तीन साल और एक 13 साल के बच्चे के साथ कहीं जा रहा था, इसी दौरान कुछ हमलावरों ने हमला किया और युवक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान शफीक के तौर पर हुई है।

कहां की है घटना? एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, ये घटना छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन के पास हुई। पीड़ित अपने बेटों के साथ घर से बाहर गया था। सिल्क मिल कॉलेनी में जाने के दौरान शख्स के ऑटो को एक कार ने रोक लिया। इस कार में से कुछ लोग निकले और ऑटो चला रहे व्यक्ति को घसीटकर बाहर लेकर गए।

हमलावरों ने शफीक को इस दौरान पहले मारा, फिर हथियार से उसके ऊपर हमला किया। इस दौरान शफीक ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। हमलावरों ने उसकी उंगलियां काट दीं, उसकी दाहिनी कलाई काट दी और उसके सिर और गर्दन पर कई वार किए। बाद में घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए।