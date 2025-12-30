Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    BMC Elections: भाजपा और शिवसेना के बीच बैठ गया तालमेल, कौन कितनी सीटों पर सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के लिए भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो गया है। भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुन ...और पढ़ें

    Hero Image

    बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा-शिवसेना में हुआ सीटों का बंटवारा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच तालमेल हो गया है। इस चुनाव में भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।

    30 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले सोमवार को हुई गहन वार्ता के बाद सीट बंटवारे पर समझौता हुआ। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि दोनों दल अपने-अपने कोटे की कुछ सीटें गठबंधन सहयोगियों को आवंटित करेंगे। दोनों दलों के उम्मीदवार मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अजीत पवार की पार्टी अलग लड़ेगी चुनाव

    महायुति की एक अन्य घटक अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा अलग रहकर चुनाव लड़ रही है। राकांपा ने अब तक बीएमसी चुनाव के लिए 64 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन शुरू होगी। 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में भाजपा ने शिवसेना के गढ़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए 82 सीटें जीतीं, जो कि अविभाजित शिवसेना से सिर्फ दो सीटें कम थीं।

    रामदास अठावले की पार्टी को नहीं मिली एक भी सीट

    केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई ने भाजपा और शिवसेना से ठंडी प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए नवी मुंबई नगर निगम चुनाव अकेले लड़ने की धमकी दी है। पार्टी ने खुद को एक भी सीट नहीं दिए जाने पर निराशा व्यक्त की है। आरपीआई केंद्र और राज्य सरकार में भाजपा की सहयोगी पार्टी है।

    कांग्रेस ने जारी की लिस्ट

    कांग्रेस ने सोमवार को बीएमसी चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। पूर्व सांसद प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ सीटों पर समझौते के एक दिन बाद कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है।

    यह भी पढ़ें: बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका, मुंबई एनसीपी प्रमुख राखी जाधव भाजपा में शामिल