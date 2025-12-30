BMC Elections: भाजपा और शिवसेना के बीच बैठ गया तालमेल, कौन कितनी सीटों पर सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच तालमेल हो गया है। इस चुनाव में भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। 30 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले सोमवार को हुई गहन वार्ता के बाद सीट बंटवारे पर समझौता हुआ। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि दोनों दल अपने-अपने कोटे की कुछ सीटें गठबंधन सहयोगियों को आवंटित करेंगे। दोनों दलों के उम्मीदवार मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं।

अजीत पवार की पार्टी अलग लड़ेगी चुनाव महायुति की एक अन्य घटक अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा अलग रहकर चुनाव लड़ रही है। राकांपा ने अब तक बीएमसी चुनाव के लिए 64 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन शुरू होगी। 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में भाजपा ने शिवसेना के गढ़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए 82 सीटें जीतीं, जो कि अविभाजित शिवसेना से सिर्फ दो सीटें कम थीं।

रामदास अठावले की पार्टी को नहीं मिली एक भी सीट केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई ने भाजपा और शिवसेना से ठंडी प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए नवी मुंबई नगर निगम चुनाव अकेले लड़ने की धमकी दी है। पार्टी ने खुद को एक भी सीट नहीं दिए जाने पर निराशा व्यक्त की है। आरपीआई केंद्र और राज्य सरकार में भाजपा की सहयोगी पार्टी है।