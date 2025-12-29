बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका, मुंबई एनसीपी प्रमुख राखी जाधव भाजपा में शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सोमवार को उस समय बड़ा झटका लगा, जब पार्टी की मुंबई इकाई की प्रमुख राखी जाधव ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गईं।

उनके इस कदम से शरद पवार खेमा स्तब्ध है, क्योंकि वह स्वयं बीएमसी चुनावों में प्रमुख उम्मीदवारों में से एक थीं और पार्टी का नेतृत्व कर रही थीं।

मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सतम, बीएमसी चुनावों के भाजपा प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार, घाटकोपर पूर्व के विधायक पराग शाह और अन्य लोगों की उपस्थिति में जाधव भाजपा में शामिल हुईं। जाधव को भाजपा का नामांकन एन वार्ड से मिलने की उम्मीद है, जहां से वह पहले भी चुनी गई थीं।