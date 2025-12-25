मुंबई: डिजिटल वसूली में दो महिलाएं गिरफ्तार, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम देने वाले एक कलाकार समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरफ्तार महिलाओं ने एक रियल एस्टेट डेवलपर से उसके बेटे को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और 1.5 करोड़ रुपये वसूल लिए।

इस मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि दोनों महिलाओं को एंटी-एक्सटॉर्शन सेल (AEC) की टीम ने मंगलवार को सेंट्रल मुंबई के लोअर परेल में गिरफ्तार किया, जब वे वसूली की रकम की पहली किस्त ले रही थीं। क्या है पूरा प्रकरण? अधिकारियों ने बचाया कि महिलाएं और रियल एस्टेट डेवेलपर 14 नवंबर को एक पार्टी में मिले थे, जहां पर किसी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद एक महिला ने डेवलपर के बेटे को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। कुछ दिनों बाद महिला ने मामला सुलझाने के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग की।