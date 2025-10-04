Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    7500 पदों के लिए 9 लाख आवेदन, इंजीनियरिंग और MBA के छात्रों ने भी भरा फॉर्म; MP में कॉन्स्टेबल बनने की होड़

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अब तक लगभग नौ लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 7500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि आवेदन की तारीख बढ़ने से लगभग 10 लाख आवेदन आ सकते हैं जिसमें एमबीए और इंजीनियरिंग पास युवा भी शामिल हैं। परीक्षा नवंबर में होने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तारीख छह अक्टूबर तक बढ़ाई गई। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए इस बार एमबीए, इंजीनियरिंग पास युवाओं ने भी आवेदन किया है। इसके अलावा कई पीजी पास अभ्यर्थी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश चयन मंडल (ईएसबी) की ओर से मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती-2025 परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब छह अक्टूबर तक आवेदन होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी तक 29 सितंबर तक अंतिम तारीख थी। अब तक करीब नौ लाख आवेदन हो चुके हैं। पुलिस विभाग में 7,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। अधिकारियों का मानना है कि छह अक्टूबर तक करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। इसमें पीजी, एमबीए और कई इंजीनियरिंग पास युवा भी आरक्षक बनने के लिए आवेदन किए हैं। खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ जिलों के युवाओं ने आधिक आवेदन किया है।

    एक लाख आवेदन आने की संभावना

    अधिकारी का मानना है कि आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने से करीब एक लाख आवेदन और आएंगे। अभ्यर्थी छह अक्टूबर तक आवेदन करेंगे और आठ अक्टूबर तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। वहीं अभी ईएसबी की आरे से जारी आदेश में 30 अक्टूबर से परीक्षा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब आवेदन की तारीख बढ़ाने के कारण इसकी परीक्षा नवंबर में आयोजित होने की संभावना है।

    दो पाली में होगी परीक्षा

    ईएसबी की आरे से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक आरक्षक भर्ती परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 30 अक्टूबर से आयोजित करने के निर्देश जारी है।इसमें प्रथम पाली 9.30 बजे से 11.30 बजे तक होंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग करने समय 7.30 बजे से 8.30 बजे तक है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का समय 2.30 बजे से 4.30 बजे तक है। इनका रिर्पोटिंग का समय 12.30 बजे से 2.30 बजे तक है।

    यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में Coldrif सिरप पर लगा बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को नहीं छोड़ेंगे

    यह भी पढ़ें: 16 साल की दुष्कर्म पीड़िता को मिली बच्चे को जन्म देने की अनुमति, हाईकोर्ट बोला- प्रजनन की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार