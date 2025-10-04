7500 पदों के लिए 9 लाख आवेदन, इंजीनियरिंग और MBA के छात्रों ने भी भरा फॉर्म; MP में कॉन्स्टेबल बनने की होड़

मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अब तक लगभग नौ लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और 7500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि आवेदन की तारीख बढ़ने से लगभग 10 लाख आवेदन आ सकते हैं जिसमें एमबीए और इंजीनियरिंग पास युवा भी शामिल हैं। परीक्षा नवंबर में होने की संभावना है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए इस बार एमबीए, इंजीनियरिंग पास युवाओं ने भी आवेदन किया है। इसके अलावा कई पीजी पास अभ्यर्थी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश चयन मंडल (ईएसबी) की ओर से मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती-2025 परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब छह अक्टूबर तक आवेदन होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी तक 29 सितंबर तक अंतिम तारीख थी। अब तक करीब नौ लाख आवेदन हो चुके हैं। पुलिस विभाग में 7,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। अधिकारियों का मानना है कि छह अक्टूबर तक करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। इसमें पीजी, एमबीए और कई इंजीनियरिंग पास युवा भी आरक्षक बनने के लिए आवेदन किए हैं। खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ जिलों के युवाओं ने आधिक आवेदन किया है।

एक लाख आवेदन आने की संभावना अधिकारी का मानना है कि आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने से करीब एक लाख आवेदन और आएंगे। अभ्यर्थी छह अक्टूबर तक आवेदन करेंगे और आठ अक्टूबर तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। वहीं अभी ईएसबी की आरे से जारी आदेश में 30 अक्टूबर से परीक्षा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब आवेदन की तारीख बढ़ाने के कारण इसकी परीक्षा नवंबर में आयोजित होने की संभावना है।