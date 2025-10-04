मध्य प्रदेश में Coldrif सिरप पर लगा बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को नहीं छोड़ेंगे

दरअसल कोल्ड्रिफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा में भी बच्चों की जान चली गई। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, "छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है।"

सीएम मोहन यादव का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सिरप के अलावा कंपनी के सभी प्रोडक्ट को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप पर तत्काल प्रभाव से बैन (Coldrif Syrup Ban) लगा दिया है। इस सिरप पर पाबंदी लगाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त चेतावनी जारी की है।

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा-

सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है।

दोषियों को नहीं बख्शेंगे: CM मोहन यादव

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।"

छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 4, 2025

कई बच्चों की हुई मौत

बता दें कि तमिलनाडु में पहले ही इस सिरप को बैन कर दिया गया है। कोल्ड्रिफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसपर एक्शन लेते हुए एमपी में भी इस सिरप को बैन कर दिया गया है।