    बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भीड़ का हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:28 PM (IST)

    बंगाल के संदेशखाली में तृणमूल कार्यकर्ता मूसा मोल्ला को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस ...और पढ़ें

    बंगाल में पुलिस पर हमला।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी के बाद अब भीड़ द्वारा पुलिस पर हमले की घटना सामने आई है। मत्स्य पालन वाले जलाशयों पर कब्जा करने के आरोपित तृणमूल कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। इसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई।

    शुक्रवार देर रात नजात थाने की एक टीम संदेशखाली ब्लाक के बोयरामारी गांव में तृणमूल कार्यकर्ता मूसा मोल्ला को गिरफ्तार करने गई थी। जब पुलिसकर्मी मोल्ला को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में बिठा रहे थे, उसी समय ग्रामीणों के एक समूह ने पथराव कर दिया। अराजकता का फायदा उठाकर मोल्ला भागने में कामयाब रहा। हमले में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

    मामले में 9 लोग गिरफ्तार

    मामले में पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। बोयरामारी ग्राम पंचायत-2 के प्रधान व उपप्रधान को भी हिंसा भड़काने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। मोल्ला को पकड़ने के लिए छापामारी की जा रही है। इस घटना ने दो साल पहले संदेशखाली में ईडी टीम पर हुए हमले की यादें ताजा कर दी हैं।

    पांच जनवरी, 2024 को राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में तृणमूल नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापामारी करने पहुंची ईडी की टीम पर भी इसी तरह का हमला हुआ था, जिसमें उसके कई अधिकारी घायल हो गए थे। शाहजहां को बाद में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

    भाजपा ने किया हमला

    घटना पर भाजपा नेता सजल घोष ने कहा कि पुलिस पर हमला ममता बनर्जी के शासन में तृणमूल कार्यकर्ताओं की हताशा और दुस्साहस को दर्शाता है। वहीं, तृणमूल प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पुलिस पर हमला निंदनीय है। पार्टी इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करती।

