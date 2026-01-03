Language
    ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी छोड़ कांग्रेस में लौटीं राज्यसभा सांसद मौसम नूर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:09 PM (IST)

     पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका देते हुए राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लि

    टीएमसी छोड़ कांग्रेस में लौटीं राज्यसभा सांसद मौसम नूर (वीडियो ग्रैब)

    पीटीआई, नई दिल्लीपश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका देते हुए राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। पार्टी में वापसी करते हुए उन्होंने साफ कहा कि अब बंगाल को बदलाव की जरूरत है।

    46 वर्षीय मौसम नूर का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है और उनके मालदा से चुनावी मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है। वे इससे पहले 2009 से 2019 तक मालदा दक्षिण से दो बार कांग्रेस सांसद रह चुकी हैं और पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं।

    मौसम नूर ने कांग्रेस मुख्यालय में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान जयराम रमेश, पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार मौजूद रहे।