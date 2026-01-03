ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी छोड़ कांग्रेस में लौटीं राज्यसभा सांसद मौसम नूर

पीटीआई, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका देते हुए राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। पार्टी में वापसी करते हुए उन्होंने साफ कहा कि अब बंगाल को बदलाव की जरूरत है।

46 वर्षीय मौसम नूर का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है और उनके मालदा से चुनावी मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है। वे इससे पहले 2009 से 2019 तक मालदा दक्षिण से दो बार कांग्रेस सांसद रह चुकी हैं और पश्चिम बंगाल में युवा कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं।