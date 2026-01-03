Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पश्चिम बंगाल: संदेशखाली में TMC कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भीड़ हमला, 6 जवान घायल

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:59 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी के दो गुटों की झड़प के बाद पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस घटना में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संदेशखाली में भीड़ ने पुलिस पर किया हमला

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में शनिवार को जमीन दखल को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी के दो गुटों में झड़प के बाद मौके पर गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

    हमले में पुलिस की गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद हमले के सिलसिले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है हमले में शामिल ये सभी लोग जेल में बंद संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपित व तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता शाहजहां शेख के करीबी हैं।

    संदेशखाली में बढ़ा तनाव

    पुलिस पर हमले की घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव है। घटना के बाद विभिन्न थानों से बड़ी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है। पुलिस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। मालूम हो कि इससे पहले दो साल पूर्व राशन वितरण घोटाले में जब ईडी की टीम तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने गई थी तो उनके समर्थकों ने ईडी टीम पर हमला कर दिया है। इसमें ईडी के कई के कई अधिकारी घायल हो गए थे।

    यह भी पढ़ें- 'अलोकतांत्रिक थी आरजी कर पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया', आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे अनिकेत महतो ने लगाया गंभीर आरोप

    यह भी पढ़ें- DRM Asansol: पांच माह का ही रहा विनीता श्रीवास्तव का कार्यकाल, सुधीर कुमार शर्मा के सामने बड़ी चुनौती