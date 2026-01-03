पश्चिम बंगाल: संदेशखाली में TMC कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भीड़ हमला, 6 जवान घायल
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी के दो गुटों की झड़प के बाद पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस घटना में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गा ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में शनिवार को जमीन दखल को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी के दो गुटों में झड़प के बाद मौके पर गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।
हमले में पुलिस की गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद हमले के सिलसिले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है हमले में शामिल ये सभी लोग जेल में बंद संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपित व तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता शाहजहां शेख के करीबी हैं।
संदेशखाली में बढ़ा तनाव
पुलिस पर हमले की घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव है। घटना के बाद विभिन्न थानों से बड़ी संख्या में पुलिस बल को भेजा गया है। पुलिस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। मालूम हो कि इससे पहले दो साल पूर्व राशन वितरण घोटाले में जब ईडी की टीम तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने गई थी तो उनके समर्थकों ने ईडी टीम पर हमला कर दिया है। इसमें ईडी के कई के कई अधिकारी घायल हो गए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।