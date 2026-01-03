पश्चिम बंगाल: संदेशखाली में TMC कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भीड़ हमला, 6 जवान घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में शनिवार को जमीन दखल को लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी के दो गुटों में झड़प के बाद मौके पर गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

हमले में पुलिस की गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद हमले के सिलसिले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है हमले में शामिल ये सभी लोग जेल में बंद संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपित व तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता शाहजहां शेख के करीबी हैं।