    मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद एक्शन, मुख्य आयोजक एस दत्ता गिरफ्तार

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    कोलकाता में शनिवार को मेसी के कार्यक्रम में भारी बवाल देखने को मिला। इस बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और मुख्य आयोजत एस दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गय ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में शनिवार दोपहर अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के सम्मान समारोह के दौरान भारी हंगामा हुआ। यहां पर फुटबालर लियोन मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में उनके फैंस उमड़े थे, लेकिन हंगामा उस वक्त हुआ जब मेसी की वह एक झलक तक नहीं देख सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान नाराज फैंस ने स्टेडियम में भारी हंगामा काटा। फैंस ने इस दौरान जमकर कुर्सियां और बोतलें फेंकी। कुछ फैंस ने दावा किया कि उन्होंने मेसी को देखने के लिए 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का टिकट खरीदा था। बावजूद इसके वह मेसी की एक झलक तक नहीं देख सके।

    कार्यक्रम का मुख्य आयोजक गिरफ्तार

    इस बीच खबर है कि कार्यक्रम के व्यवस्थापक सतद्रु दत्ता को हिरासत में लिया गया है। सतद्रु दत्ता के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने बताया कि सतद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने कहा कि अब स्थिति कंट्रोल में है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने घटना की पूर्ण जांच का भी आश्वासन दिया। डीजी ने टिप्पणी की कि दर्शकों को उनके टिकट का पैसा वापस कर देना चाहिए। 

    स्टेडियम में क्यों मचा हंगामा?

    उल्लेखनीय है कि आज मेसी सुबह 11:15 बजे तय वेन्यू पर पहुंचे और करीब 20 मिनट तक वहां पर रुके। तय कार्यक्रम के अनुसार मेसी के वहां पहुंचते ही लोगों में उत्साह देखने को मिला। हालांकि, महज कुछ समय बाद ही मेसी वहां से निकल गए। जिसके कारण लोगों में गु्स्सा देखने को मिला।

    कई फैंस ने कहा कि उन्होंने हजारों रुपये खर्च कर के टिकट खरीदा था और वह मेसी की एक झलक भी ना देख सके। मेसी को स्टेडियम का एक चक्कर भी लगाना था, लेकिन हंगामे के कारण वह ऐसा नहीं कर सके।

    सीएम ममता ने मांगी माफी

    कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में हुए हंगामा और अव्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से माफी मांगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर, लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस बुरी घटना के लिए लियोनेल मेसी के साथ-साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंन्स से दिल से माफी मांगती हूं।

