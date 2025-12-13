मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद एक्शन, मुख्य आयोजक एस दत्ता गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में शनिवार दोपहर अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी के सम्मान समारोह के दौरान भारी हंगामा हुआ। यहां पर फुटबालर लियोन मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में उनके फैंस उमड़े थे, लेकिन हंगामा उस वक्त हुआ जब मेसी की वह एक झलक तक नहीं देख सके।

इस दौरान नाराज फैंस ने स्टेडियम में भारी हंगामा काटा। फैंस ने इस दौरान जमकर कुर्सियां और बोतलें फेंकी। कुछ फैंस ने दावा किया कि उन्होंने मेसी को देखने के लिए 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का टिकट खरीदा था। बावजूद इसके वह मेसी की एक झलक तक नहीं देख सके।

कार्यक्रम का मुख्य आयोजक गिरफ्तार इस बीच खबर है कि कार्यक्रम के व्यवस्थापक सतद्रु दत्ता को हिरासत में लिया गया है। सतद्रु दत्ता के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने बताया कि सतद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने कहा कि अब स्थिति कंट्रोल में है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने घटना की पूर्ण जांच का भी आश्वासन दिया। डीजी ने टिप्पणी की कि दर्शकों को उनके टिकट का पैसा वापस कर देना चाहिए।

स्टेडियम में क्यों मचा हंगामा? उल्लेखनीय है कि आज मेसी सुबह 11:15 बजे तय वेन्यू पर पहुंचे और करीब 20 मिनट तक वहां पर रुके। तय कार्यक्रम के अनुसार मेसी के वहां पहुंचते ही लोगों में उत्साह देखने को मिला। हालांकि, महज कुछ समय बाद ही मेसी वहां से निकल गए। जिसके कारण लोगों में गु्स्सा देखने को मिला।

कई फैंस ने कहा कि उन्होंने हजारों रुपये खर्च कर के टिकट खरीदा था और वह मेसी की एक झलक भी ना देख सके। मेसी को स्टेडियम का एक चक्कर भी लगाना था, लेकिन हंगामे के कारण वह ऐसा नहीं कर सके।