पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लियोनेल मेसी से मांगी माफी, आयोजकों को जमकर सुनाई खरी खोटी, बनाई जांच कमेटी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में दर्शकों के बवाल के बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममत बनर्जी ने दिग्गज फुटबॉलर से माफी मांगी है और आयोजकों को भी जमकर सुनाई है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मौजूद फैंस उस समय नाराज हो गए थे जब उन्हें अपने स्टार मेसी की झलक देखने को नहीं मिली जिसके लिए उन्होंने टिकट खरीदा था।

इसके बाद फैंस ने स्टेडियम में उत्पाद मचा दिया और मैदान के अंदर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। फैंस ने गैलरी में लगी कुर्सियों को भी उखाड़ फेंका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इवेंट के टिकट पांच हजार से लेकर 45 हजार तक के थे। मेसी ने वर्चुअली अपने 70 फीट स्टेच्यू का उद्घाटन किया था।

'मैं हैरान हूं' पश्चि बंगाल की मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के लिए निकल चुकी थीं लेकिन फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। ममता ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसे देख मैं काफी हैरान और दुखी हूं। अपने स्टार लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए जहां हजारों लोग इकट्ठा हुए थे मैं वहां के लिए निकल चुकी थी। मैं मेसी और सभी स्पोर्ट्स लवर्स और फैंस से इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले के लिए माफी मांगती हूं।"

ममता ने बताया कि वह इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर रही हैं। उन्होंने लिखा, "मैं रिटायर्ड जस्टिस असिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन कर रही हूं। इसमें होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट के चीफ सेकेट्री और एडिशनल चीफ सेकेट्री रहेंगे। ये कमेटी इस मामले की तफ्सील से जांच करेगी और जिम्मेदारी तय करेगी और सिफारिशे देगी कि आगे इस तरह की घटना को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है।"