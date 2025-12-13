Language
    45 हजार का टिकट, मेसी की एक झलक तक न मिली, आगबबूला फैंस ने कुर्सियां तोड़ी, बोतलें फेंकी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:59 PM (IST)

    लियोनेल मेसी के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में फैंस ने बवाल काट दिया। इवेंट को लेकर फैंस इतने नाराज हो गए कि स्टेडियम में कुर्सियां और बोतले ...और पढ़ें

    लियोनेल मेसी के इवेंट में मचा बवाल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं और कोलकाता से इसकी शुरुआत कर रहे है। रात से ही कोलकाता एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ थी ताकि फैंस अपने स्टार की एक झलक देख सकें। सॉल्ट लेक स्टेडियम में भी मेसी का कार्यक्रम था और यहां भी उनके फैंस की संख्या कम नहीं थी। लेकिन यहां फैंस ने बवाल काट दिया।

    मेसी के स्टेडियम में जाने के बाद फैंस नाराज हो गए और मैदान के अंदर बोतलें फेंकने लगे। इतना ही नहीं, फैंस ने स्टेडियम में कुर्सियां तक फेंकनी शुरू कर दीं। फैंस का कहना है कि वह अपने स्टार की एक झलक तक नहीं देख पाए जबकि वह टिकट खरीदकर ये कार्यक्रम देखने आए थे।

    एक दम बकवास व्यवस्था

    एक गुस्साए फैन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि ये इवेंट एकदम बकवास था। उन्होंने कहा, "एक दम बकवास इवेंट। मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए यहां आया था। सभी नेताओं ने उन्हें घेरे रखा था। हम उनको देख भी नहीं सके। उन्होंने मैदान पर एक किक भी नहीं लगाई और एक पेनाल्टी तक नहीं ली। उन्होंने कहा था कि शाहरुख खान भी आएंगे, लेकिन वह किसी को सामने लेकर नहीं आए। काफी सारा पैसा, भावनाएं बर्बाद हो गईं।"

    फैंस ने पानी बोतलें व गैलरी की कुर्सियां तोड़कर मैदान पर फेंक दी गईं। बाड़ के गेट तोड़कर सैकड़ों दर्शक मैदान में घुस गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। सुरक्षाकर्मियों को वस्तुतः हार माननी पड़ी। युवाभारती स्टेडियम में जमकर हंगामा हो रहा है।

    सुरक्षा कारणों से निर्धारित समय से पहले मेसी को स्टेडियम से निकालकर ले जाया गया।।समारोह में शामिल होने जा रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीच रास्ते से लौट गई। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। मेसी के स्टेडियम की परिक्रमा करने के दौरान हंगामा शुरू हुआ। दर्शकों का आरोप है कि मेसी को करीब 100 लोगों ने घेर रखा था, जिसके कारण वे उन्हें देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने हजारों रुपये खर्च करके टिकट खरीदा था।

    वहीं कुछ का आरोप है कि खेल मंत्री अरूप बिस्वास व अन्य वीवीआईपी मेसी के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे इसलिए उन्हें घेरकर रखे हुए थे। खेल मंत्री ने अपने लोगों से ही स्टेडियम भर दिया था।

    हजारों में बिके टिकट

    इस इवेंट के टिकट काफी महेंगे थे। किसी ने ये टिकट 10,000 में खरीदे तो किसी ने 12 हजार में। वहीं किसी ने तो 45 हजार रुपये तक में टिकट खरीदे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इवेंट के टिकट पांच से 45 हजार रुपये तक के थे। इतने पैसे खत्म करने के बाद जब फैंस को मेसी की झलक नहीं देखने को मिली तो वह नाराज हो गए।