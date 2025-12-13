Language
    'सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से बहुत दुखी हूं', मेसी के इवेंट में बवाल पर सीएम ममता ने मांगी माफी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    मेसी के इवेंट में बवाल पर सीएम ममता ने मांगी माफी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता के साल्टलेक स्टेडियम में शनिवार दोपहर अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के सम्मान समारोह के दौरान भारी हंगामा हुआ। मेसी को ठीक से नहीं देख पाने से गुस्साए हजारों दर्शकों ने स्टेडियम में पानी की बोतलें फेंकने शुरू कर दीं और उसके बाद ग्राउंड पर उतरकर तोड़फोड़ की।

    सुरक्षा कारणों से निर्धारित समय से पहले मेसी को स्टेडियम से निकालकर ले जाया गया। समारोह में शामिल होने जा रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीच रास्ते से लौट गई। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए।

    मेसी के स्टेडियम की परिक्रमा करने के दौरान हंगामा शुरू हुआ। दर्शकों का आरोप है कि मेसी को करीब 100 लोगों ने घेर रखा था, जिसके कारण वे उन्हें देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने हजारों रुपये खर्च करके टिकट खरीदा था। वहीं कुछ का आरोप है कि खेल मंत्री अरूप बिस्वास व अन्य वीवीआइपी मेसी के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे इसलिए उन्हें घेरकर रखे हुए थे। खेल मंत्री ने अपने लोगों से ही स्टेडियम भर दिया था।

    वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मेसी इवेंट में हुई अव्यवस्था पर हैरानी जताई है और घटना की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है।

    ममता बनर्जी ने मांगी माफी

    ममता बनर्जी ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज हुई अव्यवस्था से मैं बहुत दुखी और हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेस्सी के साथ-साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं।

    मैं जस्टिस (रिटायर्ड) असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और पहाड़ी मामले विभाग, सदस्य होंगे। यह समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। एक बार फिर, मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं।

    भाजपा ने लगाया सुरक्षा की कमी का आरोप

    इधर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुए बवाल के बाद बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल पार्टी पर पूर्ण कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर आलोचना की।

    भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूरी तरह से कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इसे शर्मनाक बताया। भाजपा ने वैश्विक दिग्गज के कोलकाता कार्यक्रम के लिए बिल्कुल भी योजना न होने और सुरक्षा की कमी का आरोप लगाया है।

    भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि उम्मीद से भरे हजारों प्रशंसक उन्हें देख तक नहीं पाए, जबकि अयोग्य टीएमसी नेताओं ने उन्हें घेर रखा था। एक वैश्विक दिग्गज, भारी जनसमर्थन, और फिर भी शून्य योजना। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह शर्मनाक। ममता बनर्जी एक कार्यक्रम का आयोजन या प्रबंधन भी नहीं कर सकतीं।

