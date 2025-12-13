VIDEO: मेसी के लिए दीवानगी! हनीमून रद कर फुटबॉल प्लेयर को देखने पहुंचा कपल; फिर क्या हुआ...

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल और विशेषकर कोलकाता में फुटबाल को लेकर विशेष जुनून हमेशा रहता है। परंतु, जब फुटबाल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का आना हो तो खेल प्रेमियों के उत्साह को समझा जा सकता है।

स्टार खिलाड़ी मेसी की एक झलक पाने की चाहत रखने वालों के बीच, एक नवविवाहित जोड़े ने तो अपना हनीमून कार्यक्रम रद कर मेसी को देखने के लिए साल्टलेक स्टेडियम पहुंचा था। जोड़ा ने खुलासा किया कि उन्होंने मेसी को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए अपना हनीमून की योजना रद कर दीं।