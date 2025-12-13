Language
    VIDEO: मेसी के लिए दीवानगी! हनीमून रद कर फुटबॉल प्लेयर को देखने पहुंचा कपल; फिर क्या हुआ...

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के प्रति दीवानगी की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। एक कपल ने मेसी को देखने के लिए अपना हनीमून तक रद्द कर दिया। ...और पढ़ें

    मेसी को देखने के लिए कपल ने छोड़ा हनीमून। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल और विशेषकर कोलकाता में फुटबाल को लेकर विशेष जुनून हमेशा रहता है। परंतु, जब फुटबाल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का आना हो तो खेल प्रेमियों के उत्साह को समझा जा सकता है।

    स्टार खिलाड़ी मेसी की एक झलक पाने की चाहत रखने वालों के बीच, एक नवविवाहित जोड़े ने तो अपना हनीमून कार्यक्रम रद कर मेसी को देखने के लिए साल्टलेक स्टेडियम पहुंचा था। जोड़ा ने खुलासा किया कि उन्होंने मेसी को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए अपना हनीमून की योजना रद कर दीं।

    हनीमून छोड़कर मेसी को देखने पहुंचे थे कपल

    नवविवाहित जोड़े ने कहा कि उनकी शादी हाल ही में पांच दिसंबर को हुई थी। सिर्फ मेसी के दौरे के कारण उन्होंने अपनी हनीमून की योजनाएं रद कर दीं। यह जोड़ा 2010 से मेसी को फालो कर रहा है, इसलिए उन्होंने शादी के बाद की यात्रा की बजाय इस इवेंट को प्राथमिकता दी।

    उन्होंने कहा कि फुटबाल के दिग्गज को देखना उनके हनीमून से ज्यादा जरूरी था और यह पिछले 10-12 वर्षों से इस खिलाड़ी के लिए उनके प्यार और प्रशंसा को दर्शाता है।

     

    जोड़े के इस फैसले ने इंटरनेट मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है और भारत में मेसी के प्रशंसकों के बीच उनके गहरे जुनून और प्रेम को उजागर करता है। एक यूजर ने टिप्पणी की कि आज शनिवार नहीं, बल्कि कोलकाता में 'मेसी-डे' है।

    एक अन्य यूजर ने उन्हें 'क्रेजी फैंस' कहा। पर, जिस उत्साह के साथ फुटबाल प्रेमी साल्टलेक स्टेडियम पहुंचे थे उन्हें निराश हो कर ही लौटना पड़ा क्योंकि जिस तरह की आराजकता वहां हुई उनके प्रिय खिलाड़ी को कुछ समय में ही मैदान छोड़ना पड़ गया।

