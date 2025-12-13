VIDEO: मेसी के लिए दीवानगी! हनीमून रद कर फुटबॉल प्लेयर को देखने पहुंचा कपल; फिर क्या हुआ...
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के प्रति दीवानगी की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। एक कपल ने मेसी को देखने के लिए अपना हनीमून तक रद्द कर दिया। ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल और विशेषकर कोलकाता में फुटबाल को लेकर विशेष जुनून हमेशा रहता है। परंतु, जब फुटबाल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का आना हो तो खेल प्रेमियों के उत्साह को समझा जा सकता है।
स्टार खिलाड़ी मेसी की एक झलक पाने की चाहत रखने वालों के बीच, एक नवविवाहित जोड़े ने तो अपना हनीमून कार्यक्रम रद कर मेसी को देखने के लिए साल्टलेक स्टेडियम पहुंचा था। जोड़ा ने खुलासा किया कि उन्होंने मेसी को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए अपना हनीमून की योजना रद कर दीं।
हनीमून छोड़कर मेसी को देखने पहुंचे थे कपल
नवविवाहित जोड़े ने कहा कि उनकी शादी हाल ही में पांच दिसंबर को हुई थी। सिर्फ मेसी के दौरे के कारण उन्होंने अपनी हनीमून की योजनाएं रद कर दीं। यह जोड़ा 2010 से मेसी को फालो कर रहा है, इसलिए उन्होंने शादी के बाद की यात्रा की बजाय इस इवेंट को प्राथमिकता दी।
उन्होंने कहा कि फुटबाल के दिग्गज को देखना उनके हनीमून से ज्यादा जरूरी था और यह पिछले 10-12 वर्षों से इस खिलाड़ी के लिए उनके प्यार और प्रशंसा को दर्शाता है।
#WATCH | West Bengal | A fan of star footballer Lionel Messi says, "... Last Friday we got married, and we cancelled our honeymoon plan because Messi is coming as this is important... We have been following him since 2010..." pic.twitter.com/9UKx0K9dGy— ANI (@ANI) December 13, 2025
जोड़े के इस फैसले ने इंटरनेट मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है और भारत में मेसी के प्रशंसकों के बीच उनके गहरे जुनून और प्रेम को उजागर करता है। एक यूजर ने टिप्पणी की कि आज शनिवार नहीं, बल्कि कोलकाता में 'मेसी-डे' है।
एक अन्य यूजर ने उन्हें 'क्रेजी फैंस' कहा। पर, जिस उत्साह के साथ फुटबाल प्रेमी साल्टलेक स्टेडियम पहुंचे थे उन्हें निराश हो कर ही लौटना पड़ा क्योंकि जिस तरह की आराजकता वहां हुई उनके प्रिय खिलाड़ी को कुछ समय में ही मैदान छोड़ना पड़ गया।
