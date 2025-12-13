कोलकाता पहुंचे स्टार फुटबॉलर मेसी, आज होगा भव्य कार्यक्रम; मैदान के बाहर अभी से जुटे फैंस

एएनआई, कोलकाता। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी का कोलकाता में हजारों फैंस ने जोरदार स्वागत किया।मेसी अपने तीन दिवसीय, चार शहरों के GOAT इंडिया टूर 2025 के लिए कोलकाता पहुंचे थे। शनिवार तड़के 2:26 बजे बार्सिलोना के इस दिग्गज खिलाड़ी के आगमन ने पूरे शहर को उत्साह से भर दिया। मेसी भारत पहुंच चुके हैं।

शनिवार को कोलकाता से अपने भारत दौरे की शुरुआत कर रहे फीफा विश्वकप की मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना टीम के कप्तान लियोन मेसी की एक झलक पाने को प्रशंसक बेताब हैं। मेसी से मिलने के लिए लाखों के पैकेज फुटबाल प्रेमियों की इस बेताबी और दीवानगी को भुनाने में आयोजक भी कोई सर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने मेसी से निजी तौर पर मिलने से लेकर उनके सम्मान करने के लिए 95 लाख रुपये तक के पैकेज तय कर दिए है।

वहीं मेसी के साथ अन्य यादगार लम्हों की चाह के लिए लाखों रुपये के अलग-अलग टिकट स्लॉट हैं। इनमें से कई स्लाट बुक हो चुके हैं। हालांकि, आयोजकों ने अभी यह नहीं बताया है कि कुल कितने स्लट बुक हो चुके हैं और कितने बचे हुए हैं।

भारत दौरे पर कोलकाता में मेसी से निजी तौर पर मिलने, उनके साथ फोटो खिंचवाने, उनकी हस्ताक्षरित जर्सी पाने व उनके साथ भोजन करने के लिए प्रति व्यक्ति 9.95 लाख रुपये खर्च करने होंगे। दो लोगों के मामले में यह 12.50 लाख व चार लोगों के मामले में 25 लाख होगा।

कॉर्पोरेट जगत के लोग मेसी का सम्मान करना चाहेंगे वहीं कॉर्पोरेट जगत के लोग मेसी का सम्मान करना चाहेंगे, तो उन्हें 95 लाख रुपये खर्च करने होंगे। शुक्रवार देर रात कोलकाता में कदम रखने के बाद मेसी शनिवार दोपहर विवेकानंद युवाभारती क्रीड़ांगन (सॉल्टलेक स्टेडियम) में अपने सम्मान में आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां उन्हें देखने हुजूम उमड़ पड़ेगा। यहां भी समारोह के टिकट काफी महंगे होने के बावजूद 'हॉट केक' की तरह बिके हैं।

कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली व बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद एक मैत्री मैच में भी हिस्सा लेंगे। सम्मान समारोह से पहले मेसी कोलकाता के लेक टाउन इलाके में निर्मित अपनी 70 फुट ऊंची प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे।

विश्व में यह मेसी की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। मेसी के स्वागत के लिए कोलकाता में जगह-जगह बैनर-होर्डिंग लगाए गए हैं। विभिन्न क्लबों ने भी उनके बड़े-बड़े पोस्टर व कटआउट लगाए हैं। हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी जाएंगे मेसी कोलकाता में मेत्री मैच के बाद मेसी हैदराबाद जाने के लिए हवाई अड्डे की ओर रवाना हो जाएंगे। मेसी अपने भारत दौरे में मुंबई भी जाएंगे और वहां रैंप वाक करेंगे। इसके बाद वह सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे।