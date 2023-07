खालिस्तान समर्थकों पर सॉफ्ट रुख न अपनाए कनाडा, भारत ने जस्टिन ट्रूडो से कहा- हिंसा की नहीं करें वकालत

नई दिल्ली, एएनआइ। कनाडा में खालिस्तानी विचारधारा के लोग खुलकर भारत की संप्रभुता के खिलाफ आग उगल रहे हैं। भारत सरकार ने लगातार राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, इन लोगों पर कार्रवाई करने की जगह ट्रूडो उल्टा भारत सरकार को ही गलत साबित करने दिया।

पिछले महीने यानी जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी के मौके पर कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने एक परेड का आयोजन किया था। इस परेड में इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए एक झांकी निकाली गई थी। इस घटना पर भारत सरकार ने कड़ा एतराज जताया था।

इसके बाद एक और घटना घटी। पिछले कुछ दिनों पहले कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर कुछ लोगों ने पोस्‍टर लगाए थे जिन पर भारतीय राजनयिकों की फोटो थीं। फोटो में मौजूद राजनयिकों को निशाना बनाने की बात कही गई थी।

इन घटनाओं पर जब ट्रूडो से पूछा गया कि भारत सरकार का कहना है कि आप सिख चरमपंथ पर नरम रुख अपना रहे हैं क्योंकि आप उस समुदाय के वोटों पर भरोसा करते हैं?' इस पर ट्रूडो ने कहा,"भारत सरकार गलत हैं। कनाडा ने हमेशा हिंसा और हिंसा की धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया है। हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की है और हम हमेशा करेंगे।"

कनाडा में खालिस्तानियों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जाहिर करते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना का भारत कड़ी निंदा करता है। ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं है। हमने इन मुद्दों को कनाडा सरकार के समक्ष उठाया है। हमने पीएम ट्रूडो की टिप्पणियों के बारे में मीडिया रिपोर्टें देखी हैं। हम बताना चाहते हैं कि मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि हिंसा की वकालत करने, अलगाववाद का प्रचार करने और आतंकवाद को वैध बनाने के लिए इसके दुरुपयोग का है।

#WATCH | We condemn this. We have taken up the issue with Canadian govt. We've seen media reports about comments by PM Trudeau. The issue is not about freedom of expression but its misuse for advocating violence, propagating separatism and legitimising terrorism: MEA Spokesperson… pic.twitter.com/8smbDgx31X