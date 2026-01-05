'पूरी सावधानी बरतें', ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीयों को सरकार ने दी सलाह

Language
    Mon, 05 Jan 2026 10:59 PM (IST)

    ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने सोमवार को ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को सलाह दी कि देश में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए अगली सूचना तक गैर-जरूरी यात्रा से बचें।

    विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है, "ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और PIO को सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शन वाले इलाकों से बचना चाहिए और खबरों के साथ-साथ तेहरान में भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर भी नजर रखनी चाहिए।" इसमें आगे कहा गया है, "ईरान में रेजिडेंट-वीजा पर रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो वे भारतीय दूतावास में रजिस्टर करें।"

    झड़पों में कई लोगों की मौत

    ईरान में कई शहरों में नेशनल करेंसी रियाल की कीमत में भारी गिरावट को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के प्रांतों में सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई है।

    ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी

    सोमवार को भारतीय समय के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ईरान को विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका हालात पर करीब से नजर रख रहा है और अगर ईरानी अधिकारी नागरिकों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका सख्ती से जवाब देगा।

    मार-ए-लागो से व्हाइट हाउस लौटते समय एयर फोर्स वन में ट्रंप से ईरान में प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबरों और उनके पहले के कमेंट्स के बारे में पूछा गया कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने कहा, "हम इस पर नजर डालेंगे। हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं।"

    ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों द्वारा जानलेवा ताकत के इस्तेमाल को लेकर एक साफ लाइन खींच दी। उन्होंने कहा, "अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा।"

