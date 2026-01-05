ईरान छोड़ने की तैयारी में सुप्रीम लीडर खामेनेई, जुटाया जा रहा कैश; इस देश को बनाएंगे ठिकाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद अब सु्प्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा है। खामेनेई ने देश छोड़ने का एक इमरजेंसी प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक, अगर ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन काबू से बाहर हो जाते हैं तो खामेनेई अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ देश छोड़ देंगे।

इसके लिए 86 साल के खामेनेई ने 20 लोगों का एक ग्रुप चुन लिया है। इसमें खामेनेई के बेटे मोज्तबा भी शामिल हैं। मोज्तबा को ही खामेनेई का उत्तराधिकारी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक, खामेनेई ने अभी से विदेशों में संपत्ति, प्रॉपर्टी और लिक्विड कैश को सुरक्षित करना शुरू कर दिया है।

खाड़ी देश जाने की संभावना बताया जाता है कि खामेनेई के करीबी करीबी रिश्तेदार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और खाड़ी देश में रहते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान छोड़ने के बाद खामेनेई इनमें से ही किसी देश में जा सकते हैं। ज्यादा संभावना किसी खाड़ी देश की है।

बता दें कि खामेनेई के चैरिटेबल फाउंडेशन में आने वाले सभी संपत्तियों की कीमत अरबों डॉलर है। ईरान में बीते 8 दिन से प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं। प्रदर्शनकारी खामेनेई की तस्वीरें जलाते और राष्ट्रवादी नारे लगा रहे हैं।