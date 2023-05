मणिपुर हिंसा से प्रभावित परिवारों ने असम में ली शरण, सीएम हिमंत ने जिला प्रशासन को दिया सबकी देखभाल का निर्देश

गुवाहाटी, पीटीआई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कछार जिला प्रशासन को मणिपुर हिंसा प्रभावित परिवारों की देखभाल करने का निर्देश दिया है। दरअसल, कई परिवारों ने हिंसा से प्रभावित होने के बाद राज्य में शरण लिया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, "मणिपुर में हाल की घटनाओं से प्रभावित कई परिवारों ने असम में शरण मांगी है। मैंने कछार के जिला प्रशासन से इन परिवारों की देखभाल करने का अनुरोध किया है।"

Several families affected by the recent incidents in Manipur have sought refuge in Assam. I have requested the District Administration of #Cachar to take care of these families.I am also in constant communication with the HCM @NBirenSingh and have pledged the full support of the…