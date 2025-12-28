ममता बनर्जी के नाम पर इंस्टेंट लोन का फर्जीवाड़ा, बंगाल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए सरकारी ऋण के लिए फर्जी विज्ञापन दिए जा रहे हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए लोगों को सतर्क किया है।

राज्य पुलिस ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री के नाम और फोटो का इस्तेमाल करके सरकारी ऋण के लिए फर्जी विज्ञापन और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनका मकसद आम लोगों को गुमराह करना है।

पोस्ट में कहा गया है कि बंगाल सरकार द्वारा ऐसी कोई ऋण योजना घोषित या स्वीकृत नहीं की गई है। ये विज्ञापन पूरी तरह फर्जी और धोखाधड़ी वाले हैं। ये विज्ञापन फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सएप पर दिए जा रहे हैं। इन पर क्लिक करने से लोग किसी फर्जी ऐप या वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं।

इसके बाद लोगों से आधार कार्ड, पैन कार्ड की जानकारी और ओटीपी मांगी जाती है। ऋण के लिए अग्रिम राशि की मांग की जाती है। ये जालसाज पैसे मिलने के बाद संपर्क तोड़ देते हैं। पुलिस ने जनता को सलाह दी है, सरकारी ऋण का दावा करने वाले किसी भी विज्ञापन पर विश्वास न करें।