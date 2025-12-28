Language
    'बांग्लादेशी भी ममता बनर्जी पर करते हैं भरोसा', TMC सांसद सौगत राय का बड़ा बयान

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:03 PM (IST)

    टीएमसी सांसद सौगत राय ने दावा किया है कि बांग्लादेश के लोग भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वह राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ...और पढ़ें

    'बांग्लादेशी भी ममता बनर्जी पर करते हैं भरोसा' (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंदू युवक की बर्बर हत्या से देशभर में फैले आक्रोश के बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय के एक ताजा बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि न केवल बंगाल, बल्कि बांग्लादेश के लोग भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पूरा भरोसा करते हैं।

    ममता बनर्जी जिस तरह राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करती हैं, उससे पड़ोसी देश के लोगों का ममता पर विश्वास और बढ़ जाता है। भाजपा ने सौगत राय के इस बयान की कड़ी निंदा की है।

    सौगत राय ने दरअसल यह दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान के जवाब में किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेशियों को रोजगार मुहैया कराती हैं। दूसरी ओर भाजपा नेता सजल घोष ने सौगत राय के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से जमात जैसे संगठनों की मददगार हैं।

    घोष ने आरोप लगाया कि सीमा के दोनों तरफ कट्टरपंथी तत्व एक ही हैं। जब भी बांग्लादेश में कोई गड़बड़ी होती है, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि जो चाहे उनके राज्य में आ जाए, इसलिए बांग्लादेशी तो उनकी बात सुनेंगे ही।

    सजल घोष ने यहां तक दावा किया कि केवल बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की संसद, वहां के नौकरशाह और पत्रकार भी भारत में अपने प्रेमियों और शुभचिंतकों के रूप में अरुंधति राय और ममता बनर्जी का नाम लेते हैं।