मध्य प्रदेश में नर बाघ की हत्या, झाड़ियों में मिला शव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रविवार को झाड़ियों के बीच नर बाघ का पांच-छह दिन पुराना शव मिला है। बिजली का करंट लगाकर उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाघ का शव दक्षिण वन मंडल के ढाना परिक्षेत्र से लगे ग्राम हिलगन व खांड़ के बीच जिस जगह पड़ा था, वह राजस्व एरिया है। लोगों का कहना है कि बाघ की मौत कहीं और हुई है, यहां लाकर उसे फेंका गया है।

