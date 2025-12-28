Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    MP के गंजबासौदा में दिल दहलाने वाला दृश्य, नवजात के शव को नोंच रहे थे श्वान, पुलिस ने दफन कराया

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    गंजबासौदा में पाराशरी श्मशान घाट के पास आवारा श्वान एक नवजात के शव को नोंचते पाए गए। लोगों ने श्वानों को भगाकर पुलिस को सूचना दी। देहात थाना पुलिस ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    नवजात का शव बना श्वान का निवाला (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। विदिशा जिले के गंजबासौदा शहर में रविवार को एक दिल को झकझोरने वाली घटना सामने आई। पाराशरी श्मशान घाट के पास कुछ लोगों ने देखा कि आवारा श्वान एक नवजात के शव को लेकर घूम रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचे लोगों ने तुरंत श्वानों को भगाकर शव को सुरक्षित कराया और इसकी सूचना पुलिस को दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना निरीक्षक मनोज दुबे ने बताया कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में नवजात के शव को विधिवत रूप से दफन कराया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटनास्थल पर कई श्वान एकत्र हो गए थे। अनुमान है कि नवजात का शव पहले श्मशान घाट के पास ही दफनाया गया होगा, जिसे किसी जानवर ने जमीन खोदकर बाहर निकाला और बाद में श्वानों ने उसे उठा लिया।

    यह भी पढ़ें- सीहोर में चलती बाइक में धमाका, युवक की मौके पर मौत, कुएं में ब्लास्टिंग के लिए डेटोनेटर लेकर जा रहा था

    पुलिस के अनुसार, शव देखने में 4 से 5 महीने के नवजात का प्रतीत हो रहा था। आसपास के रहवासियों ने यह भी बताया कि मानस भवन के पास एक सरकारी अस्पताल स्थित है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि शव किसी अन्य स्थान से भी लाया जा सकता है। हालांकि इस पहलू पर भी पुलिस जांच कर रही है।

    गौरतलब है कि करीब पांच वर्ष पहले भी इसी क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।