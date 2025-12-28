सीहोर में चलती बाइक में धमाका, युवक की मौके पर मौत, कुएं में ब्लास्टिंग के लिए डेटोनेटर लेकर जा रहा था
सीहोर जिले के रामनगर गांव में एक बाइक पर जा रहे युवक सुखराम बरेला की जोरदार धमाके में मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह कुओं में ब्लास्टिंग ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले के रामनगर गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बाइक से जा रहे एक युवक के पास अचानक जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
जामली का रहने वाला था युवक
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सुखराम बरेला (30 वर्ष), निवासी जमली के रूप में हुई है। वह रविवार दोपहर रामनगर की ओर जा रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुखराम कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था और कथित तौर पर वह अपने साथ बड़ी मात्रा में डेटोनेटर लेकर जा रहा था।
ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना
विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त बाइक व पास में पड़े घायल युवक को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, क्षेत्र की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाए और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया।
इछावर थाना के एएसआई मनोज गोस्वामी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में विस्फोटक सामग्री होने की आशंका है, लेकिन विस्फोटक के प्रकार की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। घटना के बाद अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन और उपयोग को लेकर पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है।
