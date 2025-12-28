सीहोर में चलती बाइक में धमाका, युवक की मौके पर मौत, कुएं में ब्लास्टिंग के लिए डेटोनेटर लेकर जा रहा था

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले के रामनगर गांव में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बाइक से जा रहे एक युवक के पास अचानक जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जामली का रहने वाला था युवक प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सुखराम बरेला (30 वर्ष), निवासी जमली के रूप में हुई है। वह रविवार दोपहर रामनगर की ओर जा रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सुखराम कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था और कथित तौर पर वह अपने साथ बड़ी मात्रा में डेटोनेटर लेकर जा रहा था।