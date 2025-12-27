महू की आर्मी फायरिंग रेंज में दर्दनाक हादसा : जमीन में दबा बम फटा, 15 वर्षीय किशोर की मौत
इंदौर के महू क्षेत्र में आर्मी की हेमा फायरिंग रेंज में एक दर्दनाक हादसा हुआ। भेड़ चराते समय 15 वर्षीय किशोर अनिल को जमीन में दबा बम मिला, जिसे निकालन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर से सटे महू क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 15 वर्षीय किशोर की जान चली गई। घटना शुक्रवार शाम की है। किशनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्मी की हेमा फायरिंग रेंज में जमीन में दबा बम निकालने की कोशिश के दौरान अचानक विस्फोट हो गया, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे की है। राजस्थान से भेड़-बकरी लेकर आए गडरिए पीथमपुर क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। इसी दौरान गडरिया अंबाराम मैना अपने 15 वर्षीय बेटे अनिल के साथ भेड़ चराने निकला था। भेड़ चराते-चराते दोनों सेना की हेमा फायरिंग रेंज में पहुंच गए।
बताया जा रहा है कि अंबाराम और अनिल अलग-अलग दिशा में भेड़ चरा रहे थे। तभी अनिल की नजर जमीन में धंसे एक बम पर पड़ी। उत्सुकतावश वह उसे बाहर निकालने लगा, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कुछ भेड़ें भी घायल हुईं।
विस्फोट की आवाज सुनकर पिता अंबाराम मौके पर पहुंचा और घायल बेटे को बाहर निकालकर इंदौर के एमवाय अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान अनिल ने दम तोड़ दिया। घटना की प्राथमिक सूचना एमवाय थाना क्षेत्र में दी गई।
यह भी पढ़ें- भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट लगातार दूसरी बार देश में नंबर वन, यात्रियों ने जताया पूरा भरोसा, खजुराहो भी पहले पायदान पर
स्थानीय पुलिस को भनक नहीं
उधर, इस मामले में किशनगंज थाना प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया कि देर रात तक थाने में इस घटना की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं पहुंची थी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी ने कहा कि देर रात तक किसी अस्पताल या व्यक्ति की ओर से भी घटना की सूचना नहीं मिली। संभव है कि घायल को सीधे इंदौर ले जाया गया हो। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।