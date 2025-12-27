महू की आर्मी फायरिंग रेंज में दर्दनाक हादसा : जमीन में दबा बम फटा, 15 वर्षीय किशोर की मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर से सटे महू क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 15 वर्षीय किशोर की जान चली गई। घटना शुक्रवार शाम की है। किशनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्मी की हेमा फायरिंग रेंज में जमीन में दबा बम निकालने की कोशिश के दौरान अचानक विस्फोट हो गया, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे की है। राजस्थान से भेड़-बकरी लेकर आए गडरिए पीथमपुर क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। इसी दौरान गडरिया अंबाराम मैना अपने 15 वर्षीय बेटे अनिल के साथ भेड़ चराने निकला था। भेड़ चराते-चराते दोनों सेना की हेमा फायरिंग रेंज में पहुंच गए।

बताया जा रहा है कि अंबाराम और अनिल अलग-अलग दिशा में भेड़ चरा रहे थे। तभी अनिल की नजर जमीन में धंसे एक बम पर पड़ी। उत्सुकतावश वह उसे बाहर निकालने लगा, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कुछ भेड़ें भी घायल हुईं।