Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मलयालम सिंगर चित्रा अय्यर की बहन की मौत, ओमान में ट्रेकिंग के दौरान गई जान

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:49 PM (IST)

    Sharda Iyer Death: मशहूर मलयालम गायिका चित्रा अय्यर की बहन शारदा अय्यर का ओमान के जेबेल शम्स में ट्रेकिंग के दौरान निधन हो गया। 52 वर्षीय शारदा की मौत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मलयालम प्लेबैक सिंगर चित्रा अय्यर की बहन शारदा अय्यर की मौत। फाइल फोटो

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर मलयालम प्लेबैक सिंगर चित्रा अय्यर की बहन शारदा अय्यर की मौत हो गई है। 52 वर्षीय शारदा ओमान के जेबेल शम्स में ट्रेकिंग कर रही थीं। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

    केरल के थझावा से ताल्लुक रखने वाली शारदा अय्यर स्वर्गीय कृषि वैज्ञानिक आर.डी.अय्यर और रोहिणी अय्यर की बेटी थीं। शारदा मस्कट में रह रही थीं।

    तीन दिन पहले हुआ हादसा

    ओमान एयर की पूर्व मैनेजर रहीं शारदा जेबेल शम्स में एक ट्रेकिंग ग्रुप का हिस्सा थीं। ट्रेकिंग के दौरान 2 जनवरी 2026 को एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। शारदा की मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। जानकारी के अनुसार, जेबेल शम्स की ट्रेकिंग काफी मुश्किल है।

    7 जनवरी को होगा अंतिम संस्कार

    शारदा की अचानक हुई मौत से पूरे परिवार में मातम फैल गया है। परिवार के अनुसार, शारदा अय्यर का शव ओमान से केरला लाया जाएगा। 7 जनवरी को केरल के थझावा से उनका अंतिम संस्कार होगा।

    चित्रा ने लिखा भावुक पोस्ट

    बहन की मौत का शोक संदेश देते हुए चित्रा अय्यर ने भी एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। चित्रा ने लिखा, "साथ चलते-चलते तुम अचानक से इतनी दूर कैसे चली हई, लेकिन मैं जल्द ही तुम तक पहुंच जाऊंगी। ये मेरा वादा है।"

    चित्रा ने आगे लिखा, "मैं तुमको बहुत प्यार करती हूं। अब मैं क्या करूंगी? तुम्हारी तंग करने वाली आवाज के बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी?"

    पिता की हुई थी मौत

    पिछले महीने दिसंबर में शारदा अय्यर के पिता की मौत हो गई थी। 11 दिसंबर को केरल में उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें शारदा भी पहुंची थीं। शारदा 24 दिसंबर को केरल से ओमान के लिए रवाना हुई थीं।

    यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश के कपल की अमेरिका में दर्दनाक मौत, 10 दिन पहले ही हुई थी भारत से वापसी