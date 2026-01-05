मलयालम सिंगर चित्रा अय्यर की बहन की मौत, ओमान में ट्रेकिंग के दौरान गई जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर मलयालम प्लेबैक सिंगर चित्रा अय्यर की बहन शारदा अय्यर की मौत हो गई है। 52 वर्षीय शारदा ओमान के जेबेल शम्स में ट्रेकिंग कर रही थीं। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

केरल के थझावा से ताल्लुक रखने वाली शारदा अय्यर स्वर्गीय कृषि वैज्ञानिक आर.डी.अय्यर और रोहिणी अय्यर की बेटी थीं। शारदा मस्कट में रह रही थीं।

तीन दिन पहले हुआ हादसा

ओमान एयर की पूर्व मैनेजर रहीं शारदा जेबेल शम्स में एक ट्रेकिंग ग्रुप का हिस्सा थीं। ट्रेकिंग के दौरान 2 जनवरी 2026 को एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। शारदा की मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। जानकारी के अनुसार, जेबेल शम्स की ट्रेकिंग काफी मुश्किल है।