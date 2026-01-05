Language
    आंध्र प्रदेश के कपल की अमेरिका में दर्दनाक मौत, 10 दिन पहले ही हुई थी भारत से वापसी

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:07 PM (IST)

    अमेरिका में एक भीषण सड़क दुर्घटना में आंध्र प्रदेश के एक दंपति, कृष्णा किशोर और आशा, की मौके पर ही मौत हो गई। यह परिवार पालाकोल्लू से था और 10 दिन पहल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कृष्णा किशोर और उनकी पत्नी आशा की मौत। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश का एक कपल अमेरिका में भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसा इतना भयानक था कि दोनों पति-पत्नी की मौके पर मौत हो गई। वहीं, उनके दोनों बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें नजदीकी अस्पातल में भर्ती किया गया है।

    45 वर्षीय कृष्णा किशोर अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो अपनी 40 वर्षीय पत्नी आशा और 2 बच्चों के साथ अमेरिका में रहते थे। ये परिवार आंध्र प्रदेश के पालाकोल्लू से ताल्लुक रखता है। कुछ दिन पहले ही दोनों आंध्र प्रदेश स्थित अपने घर आए थे और 10 दिन पहले अमेरिका वापस लौट गए थे।

    बच्चे इमरजेंसी में भर्ती

    हादसा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुआ। हादसे के दौरान कार में कृष्णा और आशा के अलावा उनका बेटा और बेटी भी मौजूद थे। हादसे के बाद कृष्णा और आशा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनके दोनों बच्चों को इमरजेंसी में भर्ती किया गया है।

    इस हादसे के बाद पालाकोल्लू में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। घटना से पूरा परिवार सदमें में है। भारत से अमेरिका जाते समय कृष्णा और आशा ने दुबई में नए साल का जश्न मनाया था।

    परिवार में पसरा मातम

    कृष्णा और आशा के रिश्तेदार ने बताया कि पालाकोल्लू यात्रा के दौरान दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। 10 दिन पहले ही दोनों अमेरिका लौटे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे।

