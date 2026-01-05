अमेरिका: कौन थी भारतीय मूल की निकिता गोदिशाला? Ex बॉयफ्रेंड के घर में मिला जिसका शव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के मैरीलैंड में भारतीय मूल की 27 वर्षीय युवती निकिता गोदिशाला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। निकिता के शरीर पर चाकुओं के निशान थे। 2 जनवरी को निकिता के पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी।
अर्जुन ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने आखिरी बार निकिता को नए साल की शाम को मैरीलैंड शहर में स्थित अपने अपार्टमेंट में देखा था। शिकायत दर्ज करवाने के बाद अर्जुन शर्मा भारत चला आया। वहीं, 3 जनवरी को निकिता का शव उसी के घर से बरामद किया गया।
पुलिस ने दर्ज किया केस
अमेरिकी पुलिस के अनुसार, अर्जुन ने 31 दिसंबर को शाम 7 बजे के बाद निकिता की हत्या कर दी। पुलिस ने उसके खिलाफ फर्स्ट और सेकेंड डिग्री मर्डर का केस दर्ज किया है।
भारतीय दूतावास ने क्या कहा?
अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावास ने मामले पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "भारतीय दूतावास निकिता के परिवार के संपर्क में है। हम उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर हम मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं।"
The Embassy is in contact with the family of Ms. Nikitha Godishala and is extending all possible consular assistance. The Embassy is also following up the matter with the local authorities. @MEAIndia— India in USA (@IndianEmbassyUS) January 4, 2026
कौन थीं निकिता गोदिशाला?
निकिता मैरीलैंड के कोलंबिया स्थित व्हेदा हेल्थ में डेटा एंड स्ट्रैटजी एनालिस्ट थी। फरवरी 2025 में वो इस कंपनी का हिस्सा बनी थी और महज एक साल के भीतर की निकिता की शानदार परफॉर्मेंस के लिए उसे 'ऑल इन अवॉर्ड' मिला था।
लिंक्डइन पर इस उपलब्धि को साझा करते हुए निकिता ने लिखा, "यह खिताब मुझे मेरी जिम्मेदारियों और उद्देश्यों की याद दिलाता रहेगा। मैं भविष्य के लिए बहुत उत्साहित हूं। इसी तरक्की के साथ मैं 2026 में कदम रखने वाली हूं।"
2021 में गईं थीं अमेरिका
व्हेदा हेल्थ का हिस्सा बनने से पहले निकिता टेक्निकल एडवाइजर के रूप में काम कर चुकी हैं। जून 2022 से मई 2023 के बीच वो मैरीलैंड विश्वविद्यालय का हिस्सा रही हैं। निकिता ने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (KIMS) अस्पताल में क्लीनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर इंटर्नशिप भी की है और लगभग 2 साल तक क्लीनिकल डेटा स्पेशलिस्ट रही थीं।
जून 2015 से सितंबर 2021 तक जवाहरलाल नेहरू टेक्निोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद निकिता मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका चली गईं थीं। निकिता को अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में महारथ हासिल थी।
