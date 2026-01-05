अमेरिका: कौन थी भारतीय मूल की निकिता गोदिशाला? Ex बॉयफ्रेंड के घर में मिला जिसका शव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के मैरीलैंड में भारतीय मूल की 27 वर्षीय युवती निकिता गोदिशाला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। निकिता के शरीर पर चाकुओं के निशान थे। 2 जनवरी को निकिता के पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी।

अर्जुन ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने आखिरी बार निकिता को नए साल की शाम को मैरीलैंड शहर में स्थित अपने अपार्टमेंट में देखा था। शिकायत दर्ज करवाने के बाद अर्जुन शर्मा भारत चला आया। वहीं, 3 जनवरी को निकिता का शव उसी के घर से बरामद किया गया।