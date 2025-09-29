Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महाराष्ट्र: आई लव मोहम्मद लिखे जाने पर हिंसक प्रदर्शन, एक गिरफ्तार और हिरासत में 30 लोग

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:39 PM (IST)

    महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद लिखे जाने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस ने पथराव कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर-छत्रपति संभाजीनगर मार्ग को जाम कर दिया था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सामाजिक शांति भंग करने की साजिश की जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर-छत्रपति संभाजीनगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने के विरोध में सोमवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। पुलिस को पथराव कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा।

    प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर-छत्रपति संभाजीनगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और सोमवार की सुबह कोटला में प्रदर्शन शुरू हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीड़ से कुछ लोगों ने किया पथराव

    अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बावजूद कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह करने के बावजूद भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा।

    अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घर्गे ने बताया कि प्रदर्शन, सड़क अवरोध और पथराव के सिलसिले में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालात नियंत्रण में है।

    साजिश के अंदेशे की होगी जांच

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अधिकारी इस बात का पता लगाएंगे कि क्या सामाजिक शांति भंग करने के लिए कोई साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन माहौल बिगाड़ने की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें: दुबई से लौटते ही पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर कर ली आत्महत्या; क्या है पूरा मामला?