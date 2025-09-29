Language
    By Digital Desk Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:42 PM (IST)

    दुबई से नौकरी छोड़कर बेंगलुरु लौटे धर्मशीलम ने अपनी पत्नी मंजू की हत्या कर दी और बाद में आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार धर्मशीलम दुबई में राजमिस्त्री का काम करता था जबकि मंजू बेंगलुरु के एक अस्पताल में नर्स थी। दोनों की शादी 2022 में हुई थी। रविवार रात पेरियास्वामी को दोनों के शव किराए के मकान में मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दुबई से लौटते ही पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर कर ली आत्महत्या; क्या है पूरा मामला?

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से नौकरी छोड़कर बेंगलुरु लौटे एक व्यक्ति ने रविवार को अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली।30 वर्षीय धर्मशीलम दुबई में राजमिस्त्री का काम करता था, जबकि उसकी 27 वर्षीय पत्नी मंजू बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी।

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस जोड़े की शादी सितंबर 2022 में हुई थी और उनके कोई संतान नहीं थी। वे महिला के पिता पेरियास्वामी के साथ किराए के मकान में रह रहे थे।

    पेरियास्वामी को रविवार रात करीब 9:30 बजे दोनों के शव मिले। मंजू चाकू लगने के निशानों के साथ बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि धर्मशीलम नायलॉन की रस्सी से पंखे से लटका हुआ था। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।