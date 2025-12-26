महाराष्ट्र: ठाणे के सरकारी स्कूल में 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकी मिली लाश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मुरबाद तहसील में एक सरकारी 'आश्रम' स्कूल में 10वीं की छात्रा ने स्कूल में आत्महत्या कर ली। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह मोरोशी गांव के स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा अपने हॉस्टल रूम में फांसी पर लटकी हुई मिली। अधिकारी ने आगे कहा कि किशोरी की आत्महत्या के कारण का पता लगाया जा रहा है।

10वीं कक्षा की छात्रा ने किया सुसाइड मोरोशी गांव में एक 10वीं की छात्रा के सुसाइड करने से हलचल मच गई है। पुलिस इस मामले में किशोरी की आत्महत्या के कारण का पता लगा रही है। वहीं हाल ही में कुछ अभिभावकों ने स्कूल में अत्यधिक कठोर अनुशासन की शिकायत भी की थी।