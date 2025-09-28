Language
    कोटा: टीवी सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके वीर शर्मा व उसके भाई की दर्दनाक मौत, घर में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:34 PM (IST)

    राजस्थान के कोटा जिले में एक दर्दनाक घटना में टीवी कलाकार वीर शर्मा और उनके भाई शौर्य शर्मा की आग लगने से मौत हो गई। आग अनंतपुरा इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में लगी जिसमें दोनों बच्चे अकेले थे। धुएं से दम घुटने के कारण उनकी जान गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है।

    वीर शर्मा व उसके भाई की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के कोटा जिले के अनंतपुरा इलाके में शनिवार देर रात एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। इस हादसे में 10 वर्षीय टीवी कलाकार वीर शर्मा और उसके बड़े भाई 15 वर्षीय शौर्य शर्मा की मौत गो गई।

    बताया जा रहा है कि आग चौथी मंजिल पर लगी थी जहां उस समय दोनों बच्चे अकेले थे। पुलिस का कहना है कि दोनों की मौत धुएं से दम घुटने की वजह से हुई। पड़ोसियों ने धुआं निकलते देखा तो दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    शॉर्ट सर्किट से लगी आग

    प्रारंभिक जांच में पुलिस को शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि ड्राइंग रूम पूरी तरह जल गया, जबकि घर के अन्य हिस्सों में भी आग के निशान मिले हैं। SHO भूपेंद्र सिंह ने भी बिजली की खराबी को इस हादसे का संभावित कारण माना है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में लिए।

    मां भी हैं अभिनेत्री

    वीर शर्मा टीवी सीरियल वीर हनुमान में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके थे और जल्द ही एक फिल्म में अभिनेता सैफ अली खान के बचपन का रोल निभाने वाले थे। उनका भाई शौर्य IIT की तैयारी कर रहा था। दोनों की मां रीता शर्मा, जो मुंबई में अभिनेत्री हैं वो उस समय शूटिंग पर थीं। जबकि पिता जितेंद्र शर्मा कोचिंग संस्थान के कार्यक्रम में गए हुए थे।

