कोलकाता में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या मामले में टीएमसी नेता को 5 साल की जेल, बेटे को आजीवन कारावास की सजा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को राणाघाट की जिला अदालत ने 9 लोगों को दोषी करार दिया था। आज मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश ने इस मामले में सजा सुनाई है।

सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा

2022 में नाबालिग से हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता के बेटे ब्रज गयाली को 'आमरण' उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

टीएमसी नेता के बेटे समेत दो और आरोपी प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मल्लिक को भी आमरण उम्रकैद की सजा मिली है। इस सजा के मिलने का मतलब है कि इन अपराधियों को अब बची हुई जिंदगी जेल में काटनी होगी।

TMC नेता को पांच साल की जेल

हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोहेल के पिता और स्थानीय टीएमसी नेता समरेंद्र गयाली, दीप्त गयाली और एक अन्य व्यक्ति को 5 साल के कारावास की सजा मिली है।

इस मामले में नाबालिग के पड़ोसी अंशुमान बागची, जिस पर पीड़िता के परिवार को डराने-धमकाने, नाबालिग के शव को श्मशान ले जाने के लिए मजबूर करने और साजिश में शामिल होने का आरोप था, उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है।