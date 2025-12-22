Language
    बंगाल में माता के भजन पर बवाल: गायिका से दु‌र्व्यवहार के आरोपी पर हत्या के प्रयास का भी केस; अब तक क्या-क्या हुआ?

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:11 PM (IST)

    गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती से दुर्व्यवहार का मामला

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर स्थित एक निजी स्कूल में शनिवार को गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती के साथ दु‌र्व्यवहार मामले में गिरफ्तार स्कूल मालिक महबूब मल्लिक के खिलाफ हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए हैं।

    अदालत ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। महबूब मल्लिक कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। लाइव शो के दौरान लग्नजिता चक्रवर्ती एक बांग्ला धार्मिक गीत 'जागो मां' गा रही थीं।

    इस दौरान मल्लिक मंच पर आया और कहा कि बहुत हो गया जागो मां, अब कोई सेक्युलर गाना गाओ। आरोप है कि इस दौरान उसने गायिका के साथ गाली गलौज की।

    मारने की भी कोशिश की। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आइपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें धारा 74 (अश्लील छेड़खानी) और 109 (हत्या का प्रयास) शामिल हैं। अदालत ने चार दिनों की हिरासत मंजूर की।