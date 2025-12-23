Language
    बंगाल में नकली आधार कार्ड के साथ दो बांग्लादेशी गिरफ्तार, ऐसे हुए भारत में दाखिल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में, पुलिस ने चेंगड़ाबांधा सीमा पर दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अबु बक्कर सिद्दीक और शमीम अल मामुन नामक इन ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    जागरण संवाददाता, कूचबिहार। बंगाल में कूचबिहार जिले के चेंगड़ाबांधा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान अबु बक्कर सिद्दीक और शमीम अल मामुन के रूप में हुई है।

    इसमें से अबु बांग्लादेश के बारिसाल और शमीम टांगाइल जिले का रहने वाला है। रविवार को अबु बक्कर सिद्दीक को चेंगड़ाबांधा इमीग्रेशन चेकपोस्ट के पास संदिग्ध रूप से घूमते पाया गया। उसके पास वैध पासपोर्ट नहीं था। तलाशी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय पहचान पत्र और एक नकली भारतीय आधार कार्ड मिला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    पूछताछ में कबूल की ये बात

    उसी दिन चेंगड़ाबांधा के एक निजी लाज से शमीम अल मामुन को भी पकड़ा गया। पूछताछ में अबु बक्कर ने कबूल किया कि वह एक साल पहले पेट्रापोल सीमा से दलाल की मदद से अवैध रूप से भारत आया था और बेंगलुरु में होटल में काम कर रहा था। वह घर लौटने की फिराक में चेंगड़ाबांधा आया था। जबकि शमीम ने दावा किया कि वह नेपाल गया था और गलती से भारतीय सीमा में घुस आया।

