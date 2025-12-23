बंगाल में नकली आधार कार्ड के साथ दो बांग्लादेशी गिरफ्तार, ऐसे हुए भारत में दाखिल

जागरण संवाददाता, कूचबिहार। बंगाल में कूचबिहार जिले के चेंगड़ाबांधा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान अबु बक्कर सिद्दीक और शमीम अल मामुन के रूप में हुई है।

इसमें से अबु बांग्लादेश के बारिसाल और शमीम टांगाइल जिले का रहने वाला है। रविवार को अबु बक्कर सिद्दीक को चेंगड़ाबांधा इमीग्रेशन चेकपोस्ट के पास संदिग्ध रूप से घूमते पाया गया। उसके पास वैध पासपोर्ट नहीं था। तलाशी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय पहचान पत्र और एक नकली भारतीय आधार कार्ड मिला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।