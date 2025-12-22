बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर कोलकाता में उबाल, बांग्लादेशी उप उच्चायोग के सामने भाजपा का प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हुई बर्बर हत्या के विरोध में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं एवं समर्थकों के साथ सोमवार को यहां बांग्लादेशी उप उच्चायोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारी ने निजाम पैलेस से बेकबागन तक रैली का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए तथा पड़ोसी देश में हुई हत्या की बर्बर घटना की निंदा की और प्रदर्शन किया।

बांग्लादेश के मैमनसिंह में 18 दिसंबर की रात दीपू दास की पीटकर हत्या कर दी गई। फिर शव को आग के हवाले कर दिया गया था। सुवेंदु ने कहा कि हम दास की हत्या में संलिप्त सभी लोगों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले तुरंत बंद हों।

अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए, तो हम 26 दिसंबर को 10,000 लोगों के साथ बांग्लादेशी उप उच्चायोग पर फिर से आएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि इस हत्या के विरोध में 24 दिसंबर को हिंदू संगठन पूरे प्रदेश में कुछ समय के लिए सड़क जाम करेंगे।