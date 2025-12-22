Language
    बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर कोलकाता में उबाल, बांग्लादेशी उप उच्चायोग के सामने भाजपा का प्रदर्शन

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:31 PM (IST)

    बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या के विरोध में कोलकाता में आक्रोश फैल गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के उप उच्चायोग क ...और पढ़ें

    Hero Image

     बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। (पीटीआई)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हुई बर्बर हत्या के विरोध में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं एवं समर्थकों के साथ सोमवार को यहां बांग्लादेशी उप उच्चायोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारी ने निजाम पैलेस से बेकबागन तक रैली का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए तथा पड़ोसी देश में हुई हत्या की बर्बर घटना की निंदा की और प्रदर्शन किया।

    बांग्लादेश के मैमनसिंह में 18 दिसंबर की रात दीपू दास की पीटकर हत्या कर दी गई। फिर शव को आग के हवाले कर दिया गया था। सुवेंदु ने कहा कि हम दास की हत्या में संलिप्त सभी लोगों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले तुरंत बंद हों।

    अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए, तो हम 26 दिसंबर को 10,000 लोगों के साथ बांग्लादेशी उप उच्चायोग पर फिर से आएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि इस हत्या के विरोध में 24 दिसंबर को हिंदू संगठन पूरे प्रदेश में कुछ समय के लिए सड़क जाम करेंगे।

    प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस का पुतला भी फूंका। इससे पहले दिन में, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां बांग्लादेश उप उच्चायोग कार्यालय के निकट धरना दिया।

     

     